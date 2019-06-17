Службу внешней разведки РК «Сырбар» присоединили к КНБ

Нур-Султан. 17 июня. КазТАГ — Службу внешней разведки РК «Сырбар» присоединили к комитету национальной безопасности (КНБ) РК, сообщает пресс-служба главы государства.

«В соответствии с подпунктом 5) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, статьей 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О президенте Республики Казахстан» в целях укрепления национальной безопасности и оптимизации структуры специальных государственных органов постановляю: реорганизовать службу внешней разведки РК «Сырбар» путем присоединения к комитету национальной безопасности РК», — говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды в понедельник.

Согласно документу, Токаев поручил «образовать ведомство комитета национальной безопасности РК – службу внешней разведки комитета национальной безопасности РК (далее – служба)».

«(Постановляю: – КазТАГ) комитету национальной безопасности РК: представить на утверждение президенту РК проект положения о службе; принять иные меры по реализации настоящего указа», — следует из указа.

Также Токаев поручил «внести в указ президента РК от 11 марта 2008 года №552 «Об утверждении положения об администрации президента Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., №12-13, ст. 116) следующее изменение: в перечне государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК, утвержденном вышеназванным указом: строку «Служба внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» исключить».

«(Постановляю: – КазТАГ) контроль за исполнением настоящего указа возложить на администрацию президента РК и аппарат Совета безопасности РК. Настоящий указ вводится в действие со дня подписания», — резюмируется в указе.