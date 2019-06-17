Нур-Султан. 17 июня. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил акимов Алматы, Шымкента и ряда областей, сообщает пресс-служба главы государства.

«В соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Республики Казахстан постановляю: назначить: Байбека Бауыржана Кыдыргалиулы – акимом Алматы; Абдрахимова Габидуллу Рахматуллаевича – акимом Шымкента; Маржикпаева Ермека Боранбаевича – акимом Акмолинской области; Уразалина Ондасына Сеиловича – акимом Актюбинской области; Баталова Амандыка Габбасовича – акимом Алматинской области; Ногаева Нурлана Аскаровича – акимом Атырауской области; Мырзахметова Аскара Исабековича – акимом Жамбылской области; Кошанова Ерлана Жакановича – акимом Карагандинской области; Мухамбетова Архимеда Бегежановича – акимом Костанайской области; Кушербаева Крымбека Елеуовича – акимом Кызылординской области; Бакауова Булата Жумабековича – акимом Павлодарской области; Аксакалова Кумара Иргибаевича – акимом Северо-Казахстанской области; Шукеева Умирзака Естаевича – акимом Туркестанской области; Ахметова Даниала Кенжетаевича – акимом Восточно-Казахстанской области», — говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды в понедельник.

Отмечается, что настоящий указ вводится в действие со дня подписания.