Петропавловск. 18 июня. КазТАГ – Источник распространения резкого запаха газа по всему городу ищут в Петропавловске, передает корреспондент МИА КазТАГ.

«Сейчас мы пытаемся установить источник запаха. Создан оперативный штаб, аким города провел утром его заседание, даны поручения по устранению ситуации. Созданы группы по изучению и выявлению источника этого запаха, бригады обходят колодцы со специальным прибором в районе, откуда идет запах, и определяют его наличие и концентрацию», — сообщил заместитель акима города Кайролла Галеев на брифинге во вторник.

По его данным, в понедельник, 17 июня, поступила информация о запахе газа в районе улиц Петрова и Алтынсарина.

«Местным исполнительным органом совместно со службами департамента по ЧС, защиты прав потребителей, экологии, ТОО «Горгаз-сервис» и ТОО «Кызылжар су» организованы мероприятия по устранению причин возникновения и недопущению возможных последствий. Ведется круглосуточное дежурство и мониторинг на содержание вредных веществ в воздухе. Сделали анализы, пробы, замеры по метану, сероводороду, углекислому газу и газолину, и в течение дня нам дадут окончательные результат этих проб», — проинформировал замакима.

Он заверил, что показатели вредных веществ находятся в пределах допустимых норм, проводится комиссионный обход территории микрорайона. Пострадавших и обратившихся за медицинской помощью среди жителей, по его словам, нет.

«Специалисты ТОО «Кызылжар су» ведут мониторинг через каждый час по трем точкам – в районе насосной станции, на пересечении улиц Попова и Театральной и в районе южных решеток на улице Театральной», — рассказал Галеев.

По его словам, предположительно источником запаха является органическое жидкое вещество, которое было слито в канализационный коллектор.

«Совместно с департаментом контроля качества товаров и услуг и местной полицейской службой работает оперативная группа, которая с помощью камер видеонаблюдения и опроса населения проводит работу по выявлению вероятного слива вещества в канализационный коллектор. В данный момент активно промывают те коллекторы водой, сливают воду в четырех точках, поэтому запах ощутили и на других улицах», — отметил Галеев.

Он также заверил, что показатели воздуха пока не превышают допустимые нормы по концентрации веществ.

«Угрозы жизни и здоровью населения нет. Вчера мы провели опрос населения жителей Подгоры и улицы Бориса Петрова с предложением об их временном переселении, но никто не согласился. Такой острой необходимости и нет», — уверяет замакима

Он пояснил, что по жалобам населения на место выезжали сотрудники газовой службы, которые газометрами проверили наличие газа.

«Вчера показатели были 0,02 единицы, то есть присутствия газа в этом запахе нет», — сказал Галеев.