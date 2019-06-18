Назначен министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

Нур-Султан. 18 июня. КазТАГ – Назначен министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

«Назначить Жумагалиева Аскара Куанышевича министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», — говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева во вторник.

Жумагалиев с февраля 2019 года был министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, а до этого – с декабря 2018 года по февраль 2019 года – вице-премьером Казахстана по совместительству. Еще раньше с 2017 года занимал пост заместителя премьера, а до этого с 2015 по 2017 годы возглавлял АО «НАК «Казатомпром».