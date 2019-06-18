Министерство по делам семьи и детей предлагают создать в Казахстане

Алматы. 18 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Министерство по делам семьи и детей предлагает создать общественное объединение #НеМолчиДетиKZ.

«Наше общественное объединение #НеМолчиДетиKZ предлагает создать министерство по делам семьи и детей и объединить все функции, которые сейчас разрознены и несут только рекомендательную функцию», — сказал директор движения #НеМолчиДетиKZ Алмат Мухамеджанов на пресс-конференции во вторник.

При этом он отметил, что в новое министерство должны быть переданы часть функций министерства образования и науки, а также министерства внутренних дел.

«Нужно забрать психологов и социологов, которые сидят в школах и колледжах, у министерства образования; надо забрать инспекцию по делам несовершеннолетних у МВД, снять с них погоны, потому что дети всегда боятся погон; надо забрать детские тюрьмы у КУИС (комитета уголовно-исполнительной системы – КазТАГ); надо забрать детские реабилитационные центры для трудных подростков и все это надо передать в это министерство, чтобы детьми занимались профессионалы и в одном месте, и чтобы приказы этого министерства носили не рекомендательный, а исполнительный характер. Прислушаются к нам – хорошо. Не прислушаются – мы будем снова и снова поднимать эту тему. Я надеюсь, новое руководство страны обратят внимание на ситуацию с детьми», — отметил Мухамеджанов.

По его словам, серьезность ситуации подтверждается данными комитета по правовой статистике генеральной прокуратуры РК.

«По данным комитета по правовой статистике генпрокуратуры, мы имеем два изнасилования детей в день, два суицида в день из них через день суицид приводит к трагическим последствиям, когда ребенок умирает. Это данные за первые четыре месяца этого года, за прошлый год цифры еще больше. И этот геноцид в отношении детей со стороны нашего общества можно прекратить только таким образом», — подчеркнул Мухамеджанов.