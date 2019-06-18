Школьных психологов в Казахстане нужно вывести из подчинения директоров школ

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Алматы. 18 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Школьные психологи в Казахстане не должны зависеть от директоров школ, считает лидер движения #НеМолчиKZ Дина Смаилова.

«Мы должны и обязаны психологов вывести из-под руководства директоров школ, чтобы они имели право голоса, чтобы они могли за детей стоять горой. Любой психолог должен стоять горой за детей и не бояться, что директор завтра за это ей урежет зарплату. Зарплату они должны получать из другого ведомства. Мы считаем, что никак не может психолог зависеть от директора школы», — сказала Смаилова на пресс-конференции во вторник.

По ее словам, школьные психологи должны иметь возможность защитить ребенка.

«Она (психолог – КазТАГ) должна быть жандармом, она должна стоять как овчарка, за детей бороться и говорить директору: «Не смейте с ребенком так разговаривать! Не смейте на ребенка кричать!». А директор школы – он не психолог, он не может оценить, насколько ребенок травмирован», — пояснила Смаилова.

При этом она отметила недостаточно высокий профессиональный уровень школьных психологов.

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«Я никого не хочу обидеть, но те психологи, с которыми нам довелось столкнуться, к сожалению, очень низкого уровня. Для того, чтобы быть сильным психологом, нужно иметь практику. Психологи в школах должны быть мега-профессионалами, которые умеют брать на себя ответственность за жизнь ребенка», — сказала она.

Кроме того, Смаилова обратила внимание на высокую текучку кадров среди школьных психологов в связи с низким уровнем заработной платы.

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