Вправе и должно. Что происходит с казахстанским обществом? 18.06.2019 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 262 0 Джанибек Сулеев о том, что переживает демос – раскол или качественное перерождение Похожие материалы: Косанов слег в больницу из-за «влияния» «избирательной кампании» на здоровье Косанов: Токаев подтвердил намерения вести диалог с обществом, терпимость к инакомыслию «Елбасы будет высказывать глобальные идеи, не имеющие прикладного значения». «Токаев обещает Казахстану политические реформы». «Косанов намерен «институционализировать» новую оппозицию». «Сможет ли Акорда построить диалог с обществом?» «Токаев: Люди вышли на улицы из-за того, что обеднели. Власть услышала». «Социально-экономическое реформирование вообще должно работать на упреждение, профилактически. И медлить тут опасно в первую очередь для внутренней политической стабильности» Следует ли ожидать дежурного объявления представителями ОБСЕ очередных выборов в РК «не вполне демократическими»?!