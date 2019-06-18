Признавшихся в систематическом взяточничестве на госгранице не стали задерживать в ЗКО

Нур-Султан. 18 июня. КазТАГ – Признавшихся в систематическом взяточничестве сотрудников департамента государственных доходов (ДГД) не стали задерживать в Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба антикоррупционной службы.

«Департаментом антикоррупционной службы ЗКО начато досудебное расследование в отношении трех должностных лиц ДГД области. Они подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за положительную проверку товарно-транспортных накладных и беспрепятственный проезд через пограничный пост «Сырым». В связи с полным признанием вины процессуальное задержание подозреваемых не применялось», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Отмечается, что расследование продолжается.