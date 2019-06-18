Т60 млрд потратили на проведение весенне-полевых работ в Казахстане в 2019 году

Астана. 18 июня. КазТАГ – Согдияна Идрисова. Т60 млрд потратили на проведение весенне-полевых работ (ВПР) в Казахстане в 2019 году, передает корреспондент агентства.

«Принято в работу 2012 заявок (на финансирование ВПР – КазТАГ) сельскохозяйственных товаропроизводителей (СХТП) на сумму Т60 млрд, из них профинансировано 1912 СХТП на сумму Т55,9 млрд. Оставшиеся средства будут направлены на финансирование уборочных работ», — сообщил во вторник на отчетной встрече с населением министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

Кроме того, министр подчеркнул, что на сумму Т10,1 млрд, было аккредитовано 269 СХТП за счет привлеченных средств холдинга «КазАгро».

«В результате на сегодняшний день все регионы завершили посевную кампанию», — заверил Омаров.