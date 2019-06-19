Поправки по вопросам ЖКХ одобрил мажилис

Астана. 19 июня. КазТАГ – Поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) одобрил мажилис, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Во втором чтении «добро» мажилиса получили законодательные поправки по вопросам ЖКХ. Законопроект, в частности, направлен на введение новой модели управления жилищным фондом по принципу «один дом – одно объединение собственников имущества (ОСИ) – один счет», — сообщили в мажилисе в среду.

В палате уточнили, что поправками определяются порядок регистрации многоквартирных жилых домов как объектов кондоминиума и регулирование деятельности по управлению и содержанию объектов кондоминиума.

«Кроме того, определена компетенция местных исполнительных органов по обеспечению технического обследования существующих многоквартирных жилых домов, их регистрации и изготовлению идентификационных документов за счет средств местных бюджетов. Депутатскими поправками, внесенными в ходе работы над законопроектом, конкретизировано, в частности, понятие «собрание собственников квартир и нежилых помещений многоквартирного жилого дома» как высшего органа управления многоквартирным жилым домом», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что определена компетенция собрания собственников квартир и нежилых помещений по принятию решений по управлению многоквартирным жилым домом, в том числе выбору формы управления многоквартирным жилым домом, избранию совета дома, ревизионной комиссии, привлечению управляющей компании, а также досрочному прекращению их полномочий.

«Конкретизированы нормы по процедурам принятия решений собранием собственников квартир и нежилых помещений многоквартирного жилого дома, а также по порядку образования и деятельности жилищно-строительных кооперативов», — добавили в мажилисе.