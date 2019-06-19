Мининформации опять возбудилось по поводу нового этического кодекса журналистов – «Әділ сөз»

Астана. 19 июня. КазТАГ – Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» обращает внимание на очередные инициативы министерства информации и общественного развития, касающиеся нового этического кодекса журналистов, передает корреспондент агентства.

«Министерство информации опять возбудилось по поводу нового этического кодекса журналистов. Но чем плох последний кодекс? А предыдущий? А позапрошлый? Везде набор приличных – и недействующих – назиданий. Тем не менее, наверняка найдется медийное объединение, которое захочет подхватить инициативу правительства в надежде руководить в дальнейшем «саморегулированием» своих коллег», — говорится в заявлении фонда в среду.

«Әділ сөз» разъяснил свою официальную позицию, которая остается неизменной на протяжении последних десяти лет.

«Этические кодексы реально действуют в странах, где нет закона о СМИ (а таких большинство), где законы не угрожают журналисту тюрьмой и разорением за профессиональную деятельность. Эффективны не глобальные, а внутриредакционные (кодексы – КазТАГ), для сотрудников», — подчеркнули в фонде.

Также подчеркивается, что при казахстанском законодательстве и правоприменительной практике «саморегуляция журналистского сообщества – это саморегуляция рабов на галере».

«Давайте так: сначала декриминализация клеветы, оскорбления, распространения заведомо ложной информации, регламентация сроков подачи исков о защите чести и достоинства, регламентация сумм взыскания морального вреда, упрощение создания и принудительного закрытия СМИ – а потом уже свод морально-нравственных правил и саморегуляция», — заключили в фонде «Әділ сөз».