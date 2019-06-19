Амиржан Косанов: «Транзит власти только начался» 19.06.2019 15:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 93 0 Экс-кандидат в президенты от не единой оппозиции о казахстанском обществе через призму выборов и реальном проценте набранных голосов Похожие материалы: «Токаев: Моя принципиальная позиция состоит в том, что разные мнения могут существовать, но у нас единая нация». «Косанов: Я – политик, работающий в рамках закона, в правовом поле». «Сатпаев: Страна уже не будет прежней, так как начался транзит общественного сознания» Косанов тоже швырнул вазу мимо цели Косанов: Токаев подтвердил намерения вести диалог с обществом, терпимость к инакомыслию Косанов слег в больницу из-за «влияния» «избирательной кампании» на здоровье Косанов заявил об отсутствии претензий на фоне многочисленных заявлений о нарушениях