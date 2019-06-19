Оптовые цены на бензин в России выросли в мае на 17,5% – Росстат

Алматы. 19 июня. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Оптовые цены на бензин в России выросли в мае на 17,5%.

«В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: конденсат газовый стабильный – на 18%, бензин автомобильный – на 17,5%, газы нефтяные прочие, не включенные в другие группировки – на 11,8%, пропан и бутан сжиженные – на 8,4%, битумы нефтяные строительные – на 5,7%, кокс нефтяной – на 5%, битумы нефтяные дорожные – на 4,5%, битумы нефтяные кровельные – на 3,7%», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат) РФ в среду.

Также сообщается, что в мае увеличение цен на сырую нефть составило 4,5%, на продукцию добычи и обогащения железных руд – 2,8%. При этом цены на янтарь и алмазы природные необработанные снизились на 27,4% и 16,4% соответственно.