Не выезжавшая 65 лет из РК пенсионерка в Павлодарской области числится выехавшей на ПМЖ в РФ

Алматы. 19 июня. КазТАГ – Не выезжавшая 65 лет из Казахстана пенсионерка Алла Майснер в Павлодарской области числится выехавшей на постоянное место жительства (ПМЖ) в Россию, сообщает Pavlodartoday.

«По словам Аллы Майснер, получить пенсию в июне она не смогла. На почте ей озвучили причину – числится она в списке выбывших на ПМЖ в Россию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Майснер еще маленькой в 1954 году родители перевезли в Караганду из Алтайского края.

«Спустя 30 лет женщина перебралась в Павлодарскую область. Говорит, с тех пор пределы Казахстана не покидала. Но недавно узнала – по данным миграционной службы, пенсионерка уже давно выехала в Россию, и заслуженные выплаты теперь ей не положены», — сказано в публикации.

Где брать деньги, пенсионерка теперь не знает.

«В долг беру, что необходимо. Картошку, в хозяйство цыплят взяли, свиней, вот на это только и живем. Дочь немножко помогает, но все равно, знаете, у них свои семьи у каждого. Стараешься им помочь как-то», — призналась пожилая женщина.

По словам пенсионерки, в миграционной службе Павлодарского района ей сообщили, что, по их данным, женщина выехала из страны еще в 2003 году, «несмотря на то, что пенсионные она оформила в 2011 году».

«Сумма выплат небольшая – Т61 тыс. Но для пожилой женщины это значимо», — отмечается в сообщении.

Полицейские заявили, что сложно сказать, как Майснер «вдруг оказалась за пределами Казахстана».

«Дата выставления отметки 2003 год. К сожалению, архивы уже не сохранены и более того, сотрудники уже не работают, которые исполняли должностные обязанности по линии документирования в это время. Если бы к нам поступили запросы, личные обращения, несомненно, мы бы разобрались с этим раньше», — утверждает начальник отделения управления миграционной службы департамента полиции Павлодарской области Асем Дюсембаева.

В миграционной службе заявили, к ним запросов от государственного центра по выплате пенсий (ГЦВП) не поступало.

«Сейчас все документы направили в МВД для снятия отметки о выезде на ПМЖ в другую страну. Процесс займет 15 дней, пояснили в полиции. Получить пенсию Алла Майснер, вероятнее всего, сможет лишь в июле», — говорится в сообщении.