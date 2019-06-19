Соцмедстрахование позволит увеличить финансирование «исторически недофинансированных» медуслуг в РК

Алматы. 19 июня. КазТАГ – Владимир Радионов. Социальное медицинское страхование позволит увеличить финансирование «исторически недофинансированных» медицинских услуг в Казахстане, заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Например, объемы финансирования консультативных услуг мы планируем увеличить в три раза, потому что эти услуги были исторически недофинансированы. Мы, скажем, платим узкому специалисту за консультацию Т700, а на рынке эта услуга стоит Т5 тыс., и мы не можем заставить врача работать в рамках госзаказа. Как только заработает система обязательного соцмедстрахования (ОСМС), тарифы на все услуги вырастут в среднем на 15%», — сказал Биртанов в ходе публичной дискуссии о реформах в системе здравоохранения в среду.

При этом он подчеркнул, что произойдет и увеличение объемов госзаказа по ряду дорогостоящих услуг.

«Мы сейчас лимитируем госзаказ. Допустим, за определенный период времени больница может произвести только 100 операций – больше мы ей оплатить не можем, соответственно, формируются очереди. Средства ОСМС позволят госзаказ увеличивать», — добавил Биртанов.

Также он сообщил, что уже имеется положительный опыт сотрудничества минздрава и фонда ОСМС, который работает с 2018 года.

«Так, Т26 млрд мы сэкономили на госзакупках лекарств, Т14 млрд – на услугах цифровизации. Мы отправили эти средства на нужды скорой помощи, то есть у нас появилась возможность переброски средств с одной услуги на другую, более приоритетную», — уточнил Биртанов.

В свою очередь эксперт в сфере здравоохранения Али Нургожаев уточнил, что вопрос, перекроет или не перекроет ОСМС финансирование здравоохранения в целом – это вопрос общей экономики.

«У нас более 2 млн самозанятых, и сейчас придумываются различные формы, как их вовлечь в налоговую систему. Если придумаем, как их вовлечь – в большей части финансирование закроем, так что это не зависит собственно от здравоохранения», — считает Нургожаев.

Напомним, с 1 января 2020 года в Казахстане запускается система ОСМС, в которой будет наличествовать два пакета оказания медпомощи.

Первый – это пакет гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП), финансируемый за счет республиканского бюджета. Он будет доступен для всех граждан РК и оралманов и включает скорую помощь и санитарную авиацию; медицинскую помощь при социально-значимых заболеваниях и в экстренных случаях; профилактические прививки; амбулаторно-поликлиническую помощь с амбулаторно-лекарственным обеспечением.

Второй пакет – это пакет ОСМС, включающий объем медицинской помощи сверх ГОБМП, финансируемый за счет обязательных страховых взносов государства, работодателей и работников в фонд ОСМС. В него входит амбулаторно-поликлиническая помощь; стационарная медпомощь, стационарозамещающая помощь, восстановительное лечение и медицинская реабилитация; паллиативная помощь и сестринский уход; высокотехнологичная помощь.