Какой город в Казахстане главный

Эксперты Всемирного банка составили рейтинг казахстанских регионов

Всемирный банк опубликовал результаты субнационального рейтинга по ведению бизнеса в Казахстане. Акцент сделан на условиях ведения бизнеса, в частности на 4 таких архиважных индикаторах как регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к электрическим сетям, а также регистрация собственности.

Надо сказать, аналитики проделали большую работу, чтобы получить не только полное представление, каким образом организован процесс ведения бизнеса на местах, но сравнить регионы между собой. В отличие от 2016 года, когда рейтинг был составлен впервые, предметом изучения стали не только 8 избранных регионов, а все области и города республиканского значения.

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Алматы, как и следовало ожидать, является наиболее благоприятным городом для бизнесменов. Он лидирует по трем индикаторам — подключение к системе электроснабжения, регистрация недвижимого имущества и получение разрешений на строительство.

Нур-Султан стоит на первом месте по индикатору регистрация предприятий, в связи с доступностью электронных процедур и уровню использования платформы электронного правительства.

Восточно-Казахстанская и Павлодарская области разделяют самый высокий рейтинг с городом Алматы по индикатору «Регистрация недвижимого имущества». В этих регионах реестр зарегистрированных прав на недвижимое имущество ведется в цифровом формате.

«Ни один рассмотренный город и ни одна рассмотренная область не характеризуется одинаково высокими показателями по всем измеренным индикаторам, но каждый из них лидирует, по крайней мере, по одному индикатору. Это говорит о том, что есть большой запас для обоюдного обучения и обмена опытом между областями и городами», — считают эксперты ВБ.

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В пресс-релизе финансового института отмечается, что все восемь областей и городов, исследованных в докладах как 2017, так и 2019 годов, смогли улучшить свою бизнес-среду. Из 24 реформ, реализованных с 2017 года, восемь реформ привели к сокращению времени на регистрацию предприятий, в среднем, более чем наполовину.

«По индикатору подключение к системе электроснабжения также были проведены важные реформы; все восемь регионов и городов повысили качество и бесперебойность электроснабжения, — отмечают авторы исследования. — Города Нур-Султан и Шымкент, а также Карагандинская область добились существенных улучшений в этом направлении за счет улучшения систем регистрации и отчетности данных о частоте и длительности перебоев в электроснабжении. Все восемь городов и областей также устранили требование по получению экспертного заключения после проведения внешних работ и упорядочили процедуры запроса технических условий».

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Тем не менее, регулирование бизнеса в Казахстане остается сложным.

«На региональном уровне есть пробелы в реализации реформ правительства. Некоторые положения улучшились на бумаге, но не были реализованы на практике. Как частный сектор, так и государственные органы едва успевают за темпом реформ, что может объяснять некоторые недостатки в реализации новых положений», – сообщается в докладе.

Например, с января 2018 года банковский счет можно открыть через портал egov. Но на практике, большинство предпринимателей продолжают открывать счет лично. «В период с 1 января до 22 ноября 2018 года на портале egov банковский счет открыли всего лишь 442 заявителя. Но даже тогда, для выполнения этой процедуры нужны были образцы подписей, подаваемые лично, что противоречит самой цели открытия счета через Интернет», — подчеркивают эксперты.

Из восьми регионов, включенных в исследование в 2016 году, наибольшего прогресса в достижении передовой мировой практики по открытию предприятий добилась Актюбинская область. А вот Жамбылская (Тараз) и Алматинская (Талдыкорган) области отстают от остальных регионов по причине медленного перехода к электронной регистрации.

Процесс подключения к электрическим сетям легче всего происходит в г. Алматы и Мангистауской области (г. Актау), а сложнее всего в Восточно-Казахстанской (г. Усть-Каменогорск) и Карагандинской областях.

Сравнение с другими странами здесь любопытно. Процесс подключения к электрическим сетям в регионах Казахстана в среднем быстрее и дешевле, хоть и процедурно сложнее, чем в среднем в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода, и в странах Европы и Центральной Азии (ЕЦА). Эксперты отмечают, что в целом для подключения к электрическим сетям в Казахстане нужно пройти 6,3 процедуры, потратить 69 дней, и стоимость составляет 46,7% от дохода на душу населения. В ЕЦА в среднем этот процесс занимает на 50% больше времени и стоит в семь раз дороже, чем в среднем регионе Казахстана. «Однако в Казахстане этот процесс более сложный, чем в России и Узбекистане, где он состоит из 2 и 4 процедур, соответственно. Примечательно, что подключение к электрическим сетям в России обходится в восемь раз дешевле, чем в Казахстане», — вот такая любопытная арифметика.

Что касается получения разрешений на строительство, то в Казахстане требуется выполнить большее количество процедур, чем в среднем в любом регионе мира, изучаемом Doing Business – 17 процедур в г. Алматы и 18 в других городах и регионах страны. Девять процедур необходимо пройти до начала строительства, и только одну во время строительства

«Алматы – единственный из рассмотренных городов и регионов, где принцип «одного окна» работает на практике. Это стало возможно благодаря упрощению процесса, улучшению координации между Управлением архитектуры и коммунальными предприятиями и внедрению электронного документооборота в системе «Электронный акимат» — интегрированной платформе, позволяющей Управлению архитектуры и коммунальным предприятиям беспрепятственно обмениваться документами», – отмечают эксперты. По их подсчетам, в Алматы получение всех разрешений на строительство занимает 10 дней, в то время как в среднем по стране – 19,5 дней.

«Когда экономика идет по пути быстрого развития, многие изменения реализуются за короткий период времени. Хотя быстрые изменения направлены на повышение эффективности и прозрачности процессов, они могут привести к неопределенности для исполнительного органа, а также для клиента», — обращают внимание на такую деталь авторы рейтинга и предлагают государственным органам вести активные информационные кампании при изменении законодательства для юридических и физических лиц.

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