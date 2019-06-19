Нур-Султан. 19 июня. КазТАГ — Республиканский военно-патриотический сбор молодежи «Айбын» стартовал в Карагандинской области, сообщает пресс-служба министерства обороны (МО) РК.

«Сегодня с участием президента Республики Казахстан – Верховного главнокомандующего Вооруженных сил (ВС) Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на полигоне учебного центра «Спасск» Карагандинской области состоялась торжественная церемония открытия пятого республиканского военно-патриотического сбора молодежи «Айбын», который проводится в рамках «Года молодежи», — говорится в сообщении в среду.

Как сообщается, в мероприятии приняли участие министр обороны Нуран Ермекбаев, депутаты парламента, руководство акимата Карагандинской области, ветераны ВС и приглашенные гости.

«Перед началом мероприятия президент страны – Верховный главнокомандующий посетил полевой лагерь, аллею «Айбын достық мекені», сферу «Жастар алаңы», учебные места, выставку стрелкового оружия, образцов военной техники и других технических средств», — следует из иноформации.

Выступая перед участниками сбора президент РК отметил значимость открываемого мероприятия, подчеркнув, что юбилейный пятый республиканский военно-патриотический сбор молодежи «Айбын» проводится в Год молодежи, объявленный первым президентом РК – Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, а все предпринимаемые усилия нацелены на подготовку страны к будущему прорыву и направлены на создание сильного Казахстана.

«После выступления главы государства был поднят флаг «Айбын». Почетное право поднять флаг было предоставлено капитану военно-патриотического клуба «Қайсар» (Павлодар) Асхату Макышеву обладателю гран-при «Айбын-2018». Далее председателем республиканского общественного объединения «Жас Сарбаз» старшим лейтенантом Мейрбеком Мендыгалиевым вместе с участниками сбора была дана клятва о честном проведении соревнований», — проинформировали в минобороны РК.

В ходе торжественной церемонии открытия военнослужащими воинских частей Сухопутных войск, летными составами Сил воздушной обороны участникам военно-патриотического сбора были продемонстрированы боевые возможности вооружения и военной техники – стрельба из артиллерии, танков, вертолетов армейской авиации и новейших многофункциональных истребителей Су-30СМ.

«Особенностью пятого сбора молодежи стала закладка юными патриотами капсулы «Uly Dala sarbazy», в которой они передали послание будущему поколению казахстанцев 2050 года», — отметили в МО РК.

Также сообщается, что будущие защитники Отечества продемонстрировали знания в робототехнике, и представили образцы роботов в конкурсе «Menin Robotym» (роботы: сапер, разведчик, защита от оружия массового поражения), приняли участие в интерактивной встрече «Aibyn talks», в ходе которой смогли побеседовать и узнать много интересного с представителями командования видов войск, спортсменами и известными личностями, среди которых были Ержан Максим (победитель телепроекта «Голос дети»), Бибисара Асаубаева (пятикратная чемпионка мира по шахматам), Ильяс Тохтахан (чемпион мира по ментальной арифметике), Амир Махмет (мировой рекордсмен по отжиманию).

В ведомстве добавили, что особое место в программе военно-патриотического сбора молодежи занимают военно-прикладные конкурсы: подтягивание на перекладине, надевание общевойскового защитного комплекта, стрельба из пневматической винтовки, метание гранат, сборка разборка автомата АК-74, бег на короткие и длинные дистанции и многие другие конкурсы.

«Пятый военно-патриотический сбор молодежи в этом году завершится 22 июня. По итогам соревнований наградят лучшие команды и особо отличившихся участников», — резюмируется в сообщении.