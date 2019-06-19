Страны-члены ОПЕК встретятся в Вене 1 и 2 июля

Алматы. 19 июня. КазТАГ – Встреча организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) состоится в Вене 1 и 2 июля после того, как срок ее проведения несколько раз откладывался, сообщает агентство France Press.

«Основные нефтедобывающие страны встретятся в Вене 1 и 2 июля. Ожидается, что производители нефти, возглавляемые Саудовской Аравией, примут решение о том, следует ли увеличить объемы добычи. 176-е заседание конференции ОПЕК состоится 1 июля, за которым последует шестое заседание министров ОПЕК и министров, не входящих в ОПЕК, в которое входит Россия (ОПЕК+)», — говорится в сообщении.

Как сообщается, нынешняя встреча должна была состояться в апреле, но затем была перенесена на июнь, а теперь – на июль.

При этом отмечается положительная реакция инвесторов на то, что дата саммита наконец назначена.

«Инвесторы надеются, что группа и другие ее ключевые производители во главе с Россией продлят ограничения на добычу нефти, чтобы решить проблему перепроизводства», — отмечается в публикации.

По информации издания, Саудовская Аравия уже снизила добычу в преддверии встречи и намерена добиться более эффективного сотрудничетсва в этом вопросе с такими производителями, как Ирак и Нигерия.

В марте члены ОПЕК+ заявили, что будут продолжать координировать усилия по «стабилизации» рынка нефти путем сокращения добычи.

ОПЕК проводит совещания в Вене два раза в год для определения уровней добычи, которые влияют на мировые цены на нефть.