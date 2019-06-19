В Акмолинской области вынесли приговор акиму Зерендинского района и его заместителям

Нур-Султан. 19 июня. КазТАГ — В Акмолинской области вынесли приговор акиму Зерендинского района Мереке Мустафину и его заместителям, сообщает пресс-служба агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба).

«Антикоррупционной службой Акмолинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении акима Зерендинского района Мустафина М., а также его заместителей Жакупова К. и Мукашева Э. Указанные лица получили от директоров частных компаний взятки в сумме Т3 млн, двух лошадей и трех голов КРС общей стоимостью Т1,5 млн за продление срока аренды земельного участка и непринятия мер по посеву зерновых культур на не принадлежащем им участке. 19 июня приговором Зерендинской районного суда Мустафин осужден к 3 годам лишения свободы, Мукашев к 1 году 6 месяцам лишения свободы, Жакупов к штрафу в размере Т4 млн», — говорится в сообщении в среду.

В ведомстве отметили, что осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.