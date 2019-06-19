КПО и Honeywell подписали меморандум о взаимопонимании

Нур-Султан. 19 июня. КазТАГ — Компания «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б. В.» (КПО) и корпорация Honeywell (NYSE: HON) подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба компании.

«Компания «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б. В.» (КПО) и корпорация Honeywell (NYSE: HON) подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие местного содержания на Карачаганакском проекте. В рамках подписанного меморандума Honeywell намеревается наладить локальную сборку оборудования под собственным брендом и технологии, а также создать консорциум между Honeywell и казахстанским партнером, что позволит казахстанской компании быть вовлеченной в более технологически сложные работы», — говорится в сообщении в среду.

Как сообщается, компании КПО и Honeywell имеют многолетний опыт сотрудничества, так, например, цифровые решения Honeywell обеспечивают безопасное управление производственными процессами на Карачаганакском месторождении, обеспечивая эксплуатационную целостность и возможность удаленного управления скважинами и технологическими процессами установок комплексной подготовки нефти и газа.

Отмечается, что меморандум инициирован с учетом требований КПО к иностранным производителям оригинального оборудования по локализации производства на территории Казахстана, а также создании совместных предприятий между иностранными и казахстанскими компаниями в целях развития производственного кластера вокруг Карачаганакского месторождения и передачи технологий и профессионального развития казахстанских кадров.

«КПО и наши акционеры всецело поддерживают инициативы по индустриально-инновационному развитию республики. Соглашение, подписанное сегодня, является лептой КПО в привлечение транснациональных компаний в перерабатывающий сектор страны для создания экспортных товаров и выхода Казахстана на мировые рынки. Ранее в рамках Программы по развитию местного содержания компания КПО уже привлекала в отечественный перерабатывающий сектор таких глобальных лидеров, как Tenaris, Halliburton, General Electric, Schneider Electric и других, что позволило КПО воспользоваться промышленными технологиями мирового класса, которые были произведены в Республике Казахстан», — отметил заместитель генерального директора КПО Марат Каримов.

Корпорация Honeywell занимается разработкой промышленных технологий, и входит в список 100 ведущих мировых компаний, составляемый журналом Fortune. Корпорация обслуживает заказчиков по всему миру, предлагая продукты и оказывая услуги в таких отраслях, как производство аэрокосмической техники, специальных материалов, а также систем управления для промышленных предприятий и зданий.

Также отмечается, что ранее в марте текущего года при содействии КПО между компанией Honeywell и Казахстанско-Британским техническим университетом (КБТУ) было подписано соглашение о создании в Алматы нового регионального центра автоматизации. Центр автоматизации поможет улучшить навыки студентов КБТУ, обучающихся по специальности «Автоматизация и управление», а также в этом центре будут проводиться обучение и повышение квалификации инженеров местных предприятий.

«Через сотрудничество с КПО мы подтверждаем свое намерение поддерживать обрабатывающую промышленность Казахстана новейшими технологиями Индустрии 4.0, что поможет предприятиям повысить безопасность, надежность и прибыльность. Наша экспертиза, технологии и аналитика, примененные на протяжении всего жизненного цикла предприятия, сделают это возможным», — сказал президент подразделения Honeywell Process Solutions Джон Рудольф, выступая на церемонии подписания.

В компании отметили, что подписание меморандума с Honeywell – это еще один шаг КПО в развитии перспективного и взаимовыгодного сотрудничества, направленного на внедрение технологий и привлечение инвестиций в развитие казахстанского высокотехнологического производственного и сервисного потенциала.