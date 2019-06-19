В Казахстане за отказ от вакцинации рассматривается введение административной или финансовой ответственности

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Алматы. 19 июня. КазТАГ – Владимир Радионов. В Казахстане за отказ от вакцинации рассматривается введение административной или финансовой ответственности, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Каждый человек сам решает, получать вакцину или нет. Но в соответствии с законом есть разные причины отказа. В соответствии с нашими стандартами, если отказ связан с медицинскими показаниями, разумеется, никаких мер воздействия на этих граждан не должно быть. В иных случаях рассматривается введение административной или финансовой ответственности», — сказал Биртанов в ходе публичной дискуссии о реформах в системе здравоохранения в среду.

Под «иными случаями» министр понимает отказ в силу пропаганды, проводимой антивакцинаторами, сомнений в качестве препарата, наличия у вакцины побочных эффектов.

«И сейчас эта проблема очень остро стоит. Например, в этом году отмечается большое количество заболевших корью, и многие заболевшие дети не привиты, в том числе и по медпоказаниям (как правило, это дети страдающие аллергией, неврологическими расстройствами – у них слабый иммунитет, поэтому их не прививают). Но те пациенты, которые по собственному решению или решению родителей не привились, несут угрозу для тех, кто не привит по медпоказаниям. И это вопрос нашего консенсуса, как мы решим: позволим ли этим людям также отказываться и подвергать риску наших детей или же будем принимать в отношении них какие-то меры», — подчеркнул Биртанов.

По его словам, в новом проекте кодекса о здоровье ставится вопрос об ответственности за отказ от вакцинации.

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«Предлагается две формы ответственности: административная и финансовая. Финансовая – предусматривает, что в случае заболевания отказавшиеся от прививки должны лечиться за свой счет, так как у них была возможность предупредить заболевание; административная – в виде всевозможных штрафов. В новом проекте кодекса мы говорим об ответственности как таковой. Дискуссия еще идет, но шаг вперед – вопрос об ответственности граждан за здоровье своих детей в законопроекте озвучен – мы сделали», — резюмировал Биртанов.

В мировой практике существуют различные санкции за отказ от обязательной вакцинации. Основание для таких санкций – забота о национальной безопасности, так как вспышки инфекций дорого обходятся налогоплательщикам и бюджету.

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