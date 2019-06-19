Сберегательные вклады составляют 2% депозитов в тенге

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Алматы. 19 июня. КазТАГ Доля рынка сберегательных вкладов в тенге составляет всего 2% от объема депозитной базы в тенге, сообщает пресс-служба Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).

«Доля рынка сберегательных вкладов в тенге остается небольшой – в сберегательные вклады привлечено только 2% от объема депозитной базы в тенге», — говорится в сообщении фонда, распространенном в среду.

Повышенная ставка вознаграждения по вкладам предполагает ограничения для вкладчика: частичное досрочное снятие не допускается, при досрочном снятии депозита полностью срок выдачи денег – не менее 30 дней после уведомления банка, а вознаграждение выплачивается в пределах 0,1%.

В апреле, как указано в документе, вкладчики досрочно изъяли из банков 2% счетов, открытых под сберегательные вклады.

Таким образом, из банков изъяли около Т7,5 млрд, которые находились всего на 2% счетов.

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Однако рынок новых сберегательных вкладов быстро растет, заявляет КФГД.

Напомним, КФГД пересматривает предельные ставки вознаграждения по всем видам депозитов каждый квартал.

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