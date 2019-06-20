Более 60% очистных сооружений в Казахстане требуют реконструкции или полной замены

Астана. 20 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Более 17% очистных сооружений в Казахстане полностью изношены, еще почти 45% требуют модернизации и реконструкции, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

«Одним из важных вопросов, требующих решения, является очистка сточных вод крупных городов и промышленных предприятий. По стране действуют 58 комплексов очистных сооружений, из которых 10 полностью изношены (Актобе, Капшагай, Атырау, Семей, Абай, Сарань, Актау, Кентау, Арысь, Аркалык), а по 26-ти – необходима модернизация и реконструкция. В городах Тараз, Атырау, Костанай сбросы городских сточных вод осуществляются без очистки», — сказал Бозумбаев на отчетной встрече с населением в четверг.

При этом он напомнил, что в Атырауской области причиной массового мора рыбы в реке Жайык по итогам комплексной судебно-экологической экспертизе послужил залповый сброс высокотоксичного хлора.