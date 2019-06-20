В РК лишь незначительная часть от экоплатежей направляется на решение экопроблем

Нур-Султан. 20 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Казахстане лишь незначительная часть от экологических платежей направляется на решение экологических проблем, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

«Сегодня экологические платежи является источником пополнения бюджета, а не для снижения вредного воздействия на окружающую среду. Лишь незначительная часть от экологических средств направляется на решение экологических проблем. Например, в Жамбылской области – это 2,5%, в Павлодарской области – 3,8%, в Кызылординской – 5,1%», — сказал Бозумбаев на отчетной встрече с населением в четверг.

При этом он отметил, что, согласно проекту Экологического кодекса РК, законодательно будет закреплено, чтобы не менее 50% экологических платежей направлялись на решение экологических проблем.

«Поэтому законодательно будет закреплено, что не менее 50% поступивших в местные бюджеты экологических платежей должны быть направлены на решение экологических проблем», — отметил министр.

Кроме того, он сообщил о намерении реализовать в Казахстане международный экологический принцип «загрязнитель платит», «когда загрязнителю вместо уплаты штрафных санкций экономически выгодно будет не допускать загрязнения и внедрять наилучшие доступные технологии».

Также Бозумбаев сообщил, что новый Экологрический кодекс предусматривает возмещение экологического ущерба в натуральной форме, вместо взыскания денежной компенсации в бюджет, а также пересмотр системы взимания и ставок платежей за эмиссии.

Проект кодекса планируется внести в парламент в декабре этого года.