Астана. 20 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В 1,5 раза ожидается увеличение газификации в Казахстане по итогам 2019 года, сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«В целом, уровень газификации страны по итогам 2019 года ожидается увеличить выше 50%. При этом, стоит отметить, вопрос подключения населения к построенным газовым сетям. Так, например, для жителей Туркестанской области доступ к газу может быть ограничен из-за построенных, но бездействующих газовых сетей», — сказал Бозумбаев на отчетной встрече с населением в четверг.

По его данным, уровень газификации страны достиг 49,7%.

«Доступ к газу имеют порядка 9 млн человек», — уточнил министр.

Он отметил, что потребление товарного газа населением растет, средства, выделяемые на газификацию, ежегодно увеличиваются.

«В период 2019-2021 года средства на газификацию предусмотрены программами развития регионов (Т86 млрд), «Нурлы жер» (Т5,8 млрд), а также в рамках отдельных поручений Елбасы, данных на XVIII съезде партии «Нур Отан» 27 февраля (Т157 млрд)», — перечислил министр.

Так, по словам Бозумбаева, Т157 млрд позволит получить доступ к газу более 1 млн жителей: в столице – 370 тыс. человек, в Карагандинской области – 270 тыс., Акмолинской – 100 тыс., Мангистауской – 130 тыс., Жамбылской – 175 тыс., Костанайской – 9 тыс. и в Западно-Казахстанской области – 10 тыс.

Также он сообщил, что строительство газопровода Сарыарка идет по графику: сварочные работы ведутся вблизи Жезказгана, на сегодня сварено порядка 420 км трубопровода, более 35% от протяженности газопровода.

«Помимо столицы, доступ к газу на первом этапе получат 142 тыс. жителей из 171 населенного пункта, в т.ч. города Караганды, Темиртау, Жезказган, Сатпаев, Сарань, Шахтинск. (…) Сегодня уже проводится процедура передачи объектов газовых систем на баланс оператора «КазТрансГаз», — резюмировал Бозумбаев.