Алматы. 20 июня. КазТАГ — Чартеры из Алматы в Иссык-Куль запустят с 1 июля, сообщает пресс-служба авиакомпании Qazaq Air.

«Региональная авиакомпания Qazaq Air совместно с туроператором Kompas запускает летнюю чартерную программу по популярному курортному направлению к озеру Иссык-Куль» — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Также в авиакомпании уточнили дату запуска чартерного авиарейса.

«С 1 июля 2019 года по понедельникам и пятницам комфортабельные авиалайнеры Qazaq Air будут осуществлять прямые перелеты из Алматы до международного аэропорта «Иссык-Куль», находящегося в с. Тамчы Кыргызской Республики, длительностью не более 40 мин.» — добавили в пресс-службе.