Алматы. 20 июня. КазТАГ — Лауреатами премии Союза журналистов Казахстана 2019 года стали 10 представителей СМИ.

Так, решением правления Союза журналистов Казахстана по итогам республиканского творческого конкурса лауреатами премии Союза журналистов Казахстана 2019 года стали:

«Репортерская работа» – корреспондент информационно-аналитического портала Inforburo.kz Евгения Бодрова за оперативное освещение общественно-политических событий в Казахстане;

«Политическое обозрение» – журналист радио «Азаттык» (Радио Свобода/Свободная Европа) Асылхан Мамашулы за активную авторскую позицию с надеждой на возрождение Аральского моря в документальном фильме «Кария мен тенiз» (Старик и море);

«Экономическое обозрение» – собственный корреспондент республиканской газеты «Егемен Казахстан» по Мангистауской области Гулаим Шынтемиркызы за актуальное исследование проблем социально-экономического развития Западного Казахстана;

«Поисковый материал» – корреспондент региональной общественно-политической газеты «Ак Жайык» Фархат Абилов за цикл публикаций о развитии гражданского общества;

«Телевизионная работа» – журналист телерадиокомпании «Алау» Татьяна Мороз за творческий подход в серии телесюжетов «Маленькие путешествия по родному краю» о туристическом потенциале региона;

«Журналистское расследование» – корреспондент информационного агентства «Спутник – Казахстан» Александр Мироглов за серию аналитических материалов о раскрытии резонансных преступлений в Казахстане;

«Исследовательская работа» – заместитель главного редактора газеты «Казак унi» Зейнолла Абажан за актуальное исследование вопросов становления движения Алаш-Орды;

«Научно-популярная работа» – корреспондент еженедельника деловых новостей «Курсив» Ирина Осипова за серию публикаций на тему экологической безопасности Восточного Казахстана;

«Фоторабота» – фотокорреспондент областной газеты «Костанайские новости» Константин Вишниченко за художественное мастерство в подготовке фотосюжетов о современниках;

«Интернет-проект» – генеральный директор интернет-журнала Vlast.kz Вячеслав Абрамов за создание диалоговой площадки с различной точкой зрения на острые социальные проблемы.

Кроме того, совместной премией Союза журналистов Казахстана и редакции газеты «Ак Жайык» им. Абдильды Мукашева награжден главный редактор газеты «Уральская неделя» Лукпан Ахмедьяров.

Также специальной премией Союза журналистов Казахстана им. фотожурналиста Рахымбая Ханалы удостоен фотокорреспондент пресс-службы министерства обороны Казахстана Курмангалиев Думан.

В честь 60-летия со дня основания творческого союза почетными журналистами Казахстана стали Жаксылык Айжанов (Актюбинская область), Тажи Акымов (Атырауская область), Жумат Анесов (Костанайская область), Орынбек Жолдыбай (Астана), Зауре Жумалиева (Северо-Казахстанская область), Жомарт Игиман (Алматинская область), Айткали Нариков (Западно-Казахстанская область), Гани Карин (Мангистауская область), Серик Карим (Павлодарская область), Кудайберды Маженов (Астана), Асканкул Майлыбаева (Шымкент), Каиргали Медет (Туркестанская область), Калымбек Мухамеджанов (Акмолинская область), Косемали Саттiбайулы (Жамбылская область), Айтбай Саулебек (Карагандинская область), Уалихан Токпатаев (Восточно-Казахстанская область), Болат Омiралиев (Кызылординская область), Амандык Рахулы (Карагандинская область), Матлюба Шоалиева (Алматы).

Награждение журналистов пройдет 26 июня в 11.00 в конференц-зале торгового центра «Евразия».