Кому социальные выплаты в 2020 году повысят, а кому – урежут?

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В Казахстане пересмотрят подход к назначению дополнительной социальной поддержки

Выплаты из Государственного фонда социального страхования будут пересмотрены и повышены — в парламенте сейчас находятся проекты законов «Об обязательном социальном страховании» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального страхования».

В частности, планируется повысить размеры выплат в случаях утраты трудоспособности, потери кормильца, потери работы, потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года.

Бердибек Сапарбаев

Министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев (© Foto : Пресс-служба акима Актюбинской области)

«Основная цель — усиление взаимосвязи между трудовым стажем и размерами выплат в системе обязательного социального страхования, а также обеспечение с 2020 года роста размеров социальных выплат в среднем на 30%», — отметил министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев.

Эти изменения могут улучшить материальное положение для 200 тыс. получателей.

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Итак, что предлагают авторы законопроекта?

Больше стаж – больше выплаты

Первое, что предлагается – это пересмотреть коэффициент стажа участия в системе для получателей, чей стаж превышает 5 лет.

Данный коэффициент применяется при определении размера трех видов социальных выплат.

На сегодняшний день, максимальная величина данного коэффициента составляет 1,0 для граждан со стажем участия от 5 лет и выше. Таким образом, отсутствует механизм стимулирования большего участия в системе для участников со стажем 5 и более лет.

В этой связи предлагается, за каждый полный год сверх 5 лет стажа участия в системе, повышать коэффициент на 2%.

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Кстати. Численность участников системы обязательного социального страхования со стажем более 5 лет составляет 3,4 млн. человек или порядка 55% от общего числа участников (6,1 млн. человек) в 2018 году.

Защита для лиц с инвалидностью

Вторая мера касается лиц с инвалидностью. Авторы законопроекта предлагают определять размер социальных выплат по утрате трудоспособности исходя из фактически установленной медико-социальной экспертизой степени утраты трудоспособности (от 30% до 100%).

Сегодня, применяются усредненные коэффициенты утраты общей трудоспособности (к примеру, при утрате трудоспособности от 30% до 59% применяется коэффициент 0,3, от 60% до 79% коэффициент 0,5, от 80% до 100% коэффициент 0,7). По новому механизму при установлении степени утраты трудоспособности 65%, коэффициент будет составлять 0,65, 80% — 0,8, 100% — 1,0 соответственно.

Министр в своем выступлении перед депутатами привел конкретный пример, как будут действовать эти меры социальной защиты. Допустим, человек участвовал 7 лет в системе обязательного социального страхования, получая среднемесячный доход в размере 100 тыс. тенге. Затем ему была установлена степень утраты общей трудоспособности на уровне 65%. Сегодня этому лицу может быть назначена выплата в сумме 22 988 тенге. А после принятия нового закона размер выплаты составит 31 080 тенге.

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«Учитывая, что система обязательного социального страхования это дополнительный (обязательный) уровень социальной защиты, к данной выплате необходимо прибавить выплату государственного социального пособия по инвалидности. К примеру, для инвалида 2 группы размер составляет 45 438 тенге в 2019 году, соответственно общая сумма выплаты составит – 76 518 тенге», — сообщил министр.

Кстати. По итогам 2018 года среднегодовая численность получателей социальной выплаты по утрате общей трудоспособности составила – 83,1 тыс. человек, общий объем выплат 12,3 млрд. тенге.

Защита в случае потери кормильца

Для повышения социальной защищенности семей, оставшимся без кормильца, предлагается повысить размеры социальных выплат путем изменения коэффициентов количества иждивенцев.

К примеру:

1) при одном иждивенце предлагается повысить с 40% до 50%;

2) при двух с 50% до 65%;

3) при трех с 60% до 80%;

4) при четырех и более иждивенцах с 80% до 100%.

В целом, рост каждого коэффициента составляет порядка 25% от прежней величины.

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Например, в случае потери кормильца, который являлся участником системы на протяжении 7 лет и со среднемесячным доходом в 100 тыс. тенге, размер социальной выплаты на одного иждивенца при новых параметрах составит 23 907 тенге, что на 30% выше размера выплаты при действующих параметрах — 18 390 тенге.

«Учитывая, что система социального обеспечения лиц, потерявших кормильца является многоуровневой, в сумме с государственным социальным пособием по потере кормильца, общая сумма выплаты вырастет до 49 448 тенге», — поясняет Бердибек Сапарбаев.

Кстати. По итогам 2018 года среднегодовая численность получателей социальной выплаты по потере кормильца составила – 45 тыс. человек, общий объем выплат 8,7 млрд. тенге.

Поддержка в случае потери работы

Предлагается пересмотреть параметры назначения социальной выплаты по потере работы, в частности:

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1) повысить коэффициент замещения дохода с 30% на 40% (в целях приведения в соответствие с рекомендациями Международной организации труда);

2) увеличить продолжительность социальной выплаты по потере работы с 4 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе.

«В настоящее время социальная выплата осуществляется на 6 месяцев только по отдельным причинам потери работы – сокращение штата, ликвидация юридического лица», — уточнил министр.

Кстати. По итогам 2018 года среднегодовая численность получателей социальной выплаты по потере работы составила – 47,6 тыс. человек, общий объем выплат 3,6 млрд. тенге.

За чей счет банкет

Министр утверждает, что «Реализация проекта не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета и не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий».

Но если происходит увеличение социальных выплат на треть, то откуда возьмутся резервы? Все довольно просто. С введением новой системы будет осуществлен единовременный перерасчет размеров социальных выплат с применением новых параметров для состоявшихся получателей социальных выплат по утрате трудоспособности и потере кормильца.

Так что вот в чем баланс: у кого-то прибавится, но у кого-то, напротив, убавится!

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© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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