Досудебное расследование начато по факту крушения АН-2 в Акмолинской области

Астана. 20 июня. КазТАГ — Досудебное расследование начато по факту крушения самолета АН-2 в Акмолинской области, сообщает пресс-служба Главной транспортной прокуратуры (ГТП) РК.

«По факту крушения самолета АН-2, выполнявшего химическую обработку сельскохозяйственных полей Акмолинской области, начато досудебное расследование по ст. 344 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта) УК РК. Создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников департамента полиции на транспорте. Ход расследования авиапроисшествия на контроле ГТП», — говорится в сообщении в четверг.

Ранее сообщалось, что 20 июня примерно в 10.00 в 10 км от с. Родина Целиноградского района Акмолинской области во время химической обработки полей упал самолет АН-2. В результате происшествия пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в больницу. Причины происшествия выясняются. Создана комиссия, будет проведено расследование.