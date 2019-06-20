Петропавловск. 20 июня. КазТАГ — В Петропавловске изымают земельные участки, не используемые по назначению, сообщил аким города Булат Жумабеков.

«Проводится работа по изъятию земельных участков, предоставленных в частную собственность, но не используемых по назначению. 12 участков уже изъяли, в том числе через суд, некоторые участки собственники вернули добровольно», — рассказал Жумабеков на заседании областного акимата в четверг.

В свою очередь аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов потребовал активизировать эту работу.

«Все, что пораздавали бесплатно, надо вернуть в город. Даже успели на ул. Конституции (главная пешеходная улица города – КазТАГ) кому-то участок передать. Кто имеет такие земли – показывайте фамилии владельцев», — посоветовал глава региона.

Жумабеков отметил, что при обстреливании этих незаконно предоставленных участков выявили большой объем гаражных кооперативов, которые занимают земельные участки без какого-либо оформления.

«Они портят архитектурный облик города и не соответствуют генеральному плану развития. Сейчас мы находим другие территории, куда переместить гаражи. В частности, на ул, Жукова расположены порядка 400 гаражей», — уточнил аким Петропавловска.

Кроме того, по его данным, городской акимат ведет работу по демонтажу торговых павильонов, расположенных в местах общего пользования.

«Демонтирован один из четырех торговых павильонов на Привокзальной площади. По остальным работы ведутся, поданы иски о расторжении договоров на земли в принудительном порядке по ул. Интернациональной на 28 павильонов. Зачастую эти павильоны находятся на землях общего пользования и (или в том числе) на коммуникационных сетях. Например, по ул. Токсан би ТОО «Петропавловские тепловые сети» запланировало капитальный ремонт теплотрасс на участке, где находятся 10 киосков. В ближайшее время начнутся работы по их демонтажу», — проинформировал Жумабеков.

Он отметил, что городском акимате создана рабочая группа, которая обсуждает с бизнесом вопросы сноса торговых павильонов, демонтажа рекламы и рекламных конструкций, ремонта фасадов и ограждений.