Казахстан и Катар: что у них общего и чем они различаются друг от друга?

Нефть и газ в Казахстане дают почти 70 процентов, а в Катаре порядка 85 процентов экспортной выручки страны

Катарская ежедневная газета Gulf Times опубликовала статью Джои Агилара под названием «Kazakhstan explores food export scopes for Qatar» — «Казахстан изучает возможности экспорта продовольствия в Катар».

Посол Казахстана Аскар Шокыбаев

В нем говорится так: «По словам посла Казахстана Аскара Шокыбаева, Казахстан заинтересован в снабжении Катара широким ассортиментом продовольственных и сельскохозяйственных продуктов.

«Моя страна является крупным производителем целого ряда продуктов без химикатов и ГМО, в частности халяльного мяса, пшеницы и таких органических продуктов, как яблоко, мед и мука», — сказал посол корреспонденту газеты Gulf Times.

«Хотя двусторонние отношения между Катаром и Казахстаном продолжают развиваться успешно, Доха и Нур-Султан рассматривают возможности расширения своего сотрудничества в сфере сельского хозяйства, уделяя особое внимание производству халяльных продуктов питания», — отметил он.

Казахстан намерен к 2020 году сделаться крупным экспортером мяса, и он поставил себе цель производить порядка 180 тысяч тонн говядины, которая должна будет экспортироваться в различные страны.

Шокыбаев сказал, что Казахстан, страна с преимущественно мусульманским населением численностью около 18 миллионов человек, представляет собой растущий привлекательный рынок. В особенности – для Катара».

Другая страна, другие государственные традиции. Но есть у нее и общие с нашей страной, так сказать, моменты.

Мы привычно относим небольшие государства района Персидского залива к разряду крупнейших поставщиков нефти на международные рынки. Поэтому, мол, они очень богаты. Но вот Катар, хоть и вовсе не беден он углеводородами, отстает от Казахстана по объему добываемой нефти, начиная с 2004 года. Сейчас наша страна (1,8 миллиона баррелей в сутки) уже намного опережает его (600 тысяч баррелей в сутки) в этом. Катар с 1 января нынешнего прекратил членство в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Эта страна теперь решила сосредоточиться на добыче газа и производстве СПГ (сжиженного природного газа).

Еще один схожий с Казахстаном момент – это относительно невысокая доля представителей коренной национальности в общем составе населения государства. Катар – страна, относящаяся к арабскому миру. Но собственно арабов там немного – порядка 40% всего населения, которое в 2017 году составляло 2 миллиона 641,6 тысячи. То есть тогда их насчитывалось 1 миллион 56,6 тысячи

Примерно такая же ситуация была в Казахстане с казахами в 1989 году. Тогда они составляли 39,7% всего населения республики. Правда, к настоящему времени доля казахов в Казахстане, как утверждают статистики, увеличилась до 68%.

А вот в Катаре увеличение количества жителей, помимо прочего, и за счет притока извне обусловлено потребностями развития экономики. Уже сейчас совокупная доля выходцев из Индостанского полуострова приближается к доле коренных жителей арабской национальности. Индийцы и пакистанцы составляют в Катаре по 18%. А вместе – 36%. Еще 10% — это доля иранцев. Все остальные же составляют 14%.

Нефть и газ у нас дают почти 70 процентов, а в Катаре порядка 85 процентов экспортной выручки страны. То есть тут показатели сопоставимы. Другой вопрос – цифры доходов на душу населения там и у нас. Вот что пишет касательно этой страны CIA World Factbook: «Доходы от нефти и природного газа позволяют Катару иметь один самых высоких в мире доходов на душу населения». Речь идет о 70 780 долларах на каждого жителя Катара в 2018 году. Это почти в 8 раз больше аналогичного казахстанского показателя – 9 237 долларов. Но с другой стороны, там населения в 7 раз меньше, чем у нас.

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