Единое национальное тестирование стартовало в Казахстане

Астана. 20 июня. КазТАГ — Единое национальное тестирование (ЕНТ) стартовало в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства образования и науки (МОН) РК.

«20 июня в Казахстане стартовало Единое национальное тестирование в 169 пунктах проведения ЕНТ (ППЕНТ). Заявления для участия в ЕНТ принимались с 1 апреля по 10 мая текущего года. Общее количество желающих участвовать в ЕНТ – 117 242, из них выпускники школ текущего года – 96 380 (выпускники школ прошлых лет – 20 862)», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Как уточнили в ведомстве, в этом году результаты ЕНТ-2019 можно узнать: при помощи Telegram-бота – @edu.gov.kz bot, на сайте – edu.mail.kz, на сайте Национального центра тестирования – www.testcenter.kz.

«Для этого нужно ввести свой ИКТ (индивидуальный код тестируемого), который присваивается каждому тестируемому», — проинформировали в МОН РК.

Напомним, единое национальное тестирование проводится уже 16 лет. В 2019 году ЕНТ пройдет с 20 по 30 июня в 169 пунктах.