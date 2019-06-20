36 дел о нарушениях в ходе выборов президента Казахстана направлено в суд – генпрокуратура

Астана. 20 июня. КазТАГ — 36 дел о нарушениях в ходе выборов президента Казахстана направлено в суд, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РК.

«В электоральный период прокуратурой возбуждено и направлено в суды 36 дел об административных правонарушениях. Из них судами рассмотрено 30, находятся на рассмотрении – шесть», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за выдачу гражданам бюллетеней в целях предоставления им возможности голосования за других лиц 11 членов участковых избирательных комиссий привлечены к ответственности по ст. 110 (выдача гражданам избирательных бюллетеней (бюллетеней для голосования) в целях предоставления им возможности голосования за других лиц) КоАП РК, на которых наложены штрафы в размере 25 МРП.

«9 избирателей оштрафованы по ст. 108 (нарушение требования о равном избирательном праве – КазТАГ) КоАП за нарушение требования о равном избирательном праве (один избиратель – один голос – один бюллетень). В основном они брали бюллетени за членов семьи. Это жители городов Нур-Султана и Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей. Четыре таких дела находятся на рассмотрении специализированного административного суда Жамбылской области», — следует из информации.

Кроме того, органы прокуратуры проводят проверку по опубликованным в ряде СМИ, а также в социальных сетях видеозаписям о вбросах бюллетеней и иных нарушениях.

«Большинство сведений не подтвердилось. По остальным – работа продолжается, так как многие видеозаписи не содержат данных об участке, районе, городе, области, где происходили события. По итогам проверки, в случае выявления незаконных действий материалы будут переданы в суд для привлечения виновных лиц к ответственности», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 9 июня в Казахстане состоялись президентские выборы, которые прошли на фоне многочисленных нарушений на избирательных участках и массовых задержаний митингующих в Нур-Султане и Алматы. Победителем объявлен действующий президент Касым-Жомарт Токаев, инаугурация которого прошла 12 июня.

Митинги и задержания в Алматы и Нур-Султане проходили с 9 по 13 июня. По данным МВД РК, за эти дни было задержано около 4 тыс. граждан.

1 МРП = Т2525.