«Во-первых, Токаев сам по себе человек, не склонный, скажем так, к резким движениям. Второе – его команда только формируется. Он не захотел создавать себе новых врагов». «Депутаты мажилиса возмутились уровнем зарплат топ-менеджмента некоторых госкомпаний»

Сетевой Казахстан 19 июня 2019г.

IA — CENTR . RU . «Данияр Ашимбаев «Токаев не хочет заводить новых врагов, поэтому воздерживается от массовых ротаций»» — Если говорить о кадровой политике в поствыборный период, то нужно выделить две тенденции. Во-первых, Токаев сам по себе человек, не склонный, скажем так, к резким движениям. Второе – его команда только формируется. Очевидно, что, назначая новых руководителей, Токаев будет нести за них политическую ответственность. Любая его ошибка в кадровой сфере несет высокие политические риски. Напомню также, что на посту президента Токаев провел не так много времени – всего около трех месяцев. За это время сложно изучить весь кадровый состав госаппарата. Все это, на мой взгляд, помимо присущей ему осторожности, сдерживает президента от массовой ротации. Полагаю, что не обошлось без определенного противодействия, были наверняка и соответствующие консультации, в результате чего решение некоторых кадровых вопросов было отложено на потом. Думаю, что Токаев руководствовался, с одной стороны, нежеланием вступать в конфликт с первым президентом, с другой стороны, он не захотел создавать себе новых врагов, учитывая осложнившуюся политическую ситуацию в стране. Именно поэтому президент ограничился точечными рокировками.

«Казахстан-2019: Команда Мамина выглядит уверенно» — Данияр АШИМБАЕВ — Чего-то стратегически важного в этой реформе, по сути, нет. Просто упомянутые министерства обменялись департаментами и комитетами. Насколько это улучшит ситуацию в курируемых отраслях – сказать сложно. Более важен, на мой взгляд, здесь вопрос уточнения полномочий министерств и конкретизация стоящих перед ними задач. Однако на прорывное решение это, мягко говоря, не похоже. Таким образом, на сегодняшний день мы имеем в правительстве непонятные отставки и неоднозначные назначения. Судить о том, усилился или ослаб Токаев благодаря этим ротациям – сложно. В целом команда Мамина выглядит достаточно уверенно. Как правительство оно в какой-то степени даже усилилось, благодаря возвращению Султанова и повышению Мирзагалиева, которые известны как достаточно публичные персоны, способные выступить в парламенте и не прячущиеся от прессы.

AZATTYQ . ORG . Казис ТОГУЗБАЕВ – ««Хаотичные назначения», «разумная преемственность». Кадровые решения Токаева глазами наблюдателей» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ проводит кадровые назначения и перестановки со дня инаугурации 12 июня. Эксперты считают возможности Токаева в принятии решений в этой сфере «ограниченными», но питают надежду, что в стране усилится борьба с коррупцией.

««Терпение народа небезгранично». Казахи Европы написали Токаеву» — Группа живущих в Европе этнических казахов обратилась к президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ с открытым письмом, в котором попросила освободить арестованных во время недавних митингов в Казахстане. Подписавшие письмо выражают серьезную обеспокоенность общественно-политической ситуацией на исторической родине.

CAMONITOR . KZ . «Школьное образование и спорт в Казахстане: у двух нянек дитя без глазу?» — Почти сразу после инаугурации второй президент РК своими указами назначил нескольких новых министров и даже создал два новых министерства, а еще три реорганизовал. Но есть ведомства, которые, возможно, стоит трансформировать самым радикальным образом, поскольку того требует состояние дел в курируемых ими сферах. …Когда в казахстанских школах происходит какой-то негатив, обыватели начинают апеллировать к профильному министерству, хотя оно тут ни при чем – система среднего образования находится в ведении акиматов. Последние содержат за счет местных бюджетов школы, выплачивают зарплаты учителям, назначают руководителей органов образования.

«Коллективное нереагирование. Как вдохнуть новую жизнь в ШОС и ОДКБ?» — ШОС и ОДКБ во многом схожи: обе структуры были созданы после распада СССР, у них почти одни и те же участники, одинаковые функции по обеспечению безопасности своих государств, общие угрозы (терроризм, экстремизм, наркотрафик, международная организованная преступность) и даже недостатки. К числу последних эксперты все чаще относят их неспособность разрешить внутренние конфликты, не говоря уже о возможных внешних угрозах. И раз уж обе организации сейчас нацелены на поиск общего языка между странами-участницами, то начинать следует как раз с координации их действий в вопросах безопасности, считают наши эксперты.

TIME . KZ . «Нефтью не напьёшься» — Актюбинские экологи бьют в набат — повальная нефтедобыча в песках Кокжиде может нанести непоправимый вред редкому источнику и оставить население без чистой воды. Беспокойству специалистов есть объяснение. Уникальное месторождение пресной воды в песчаном массиве Кокжиде, что расположен в нефтеносном Темирском районе Актюбинской области, ученые открыли еще 60 лет назад. Когда неподалеку от Кенкияка и Сорколя специалисты вели геологоразведку, они наткнулись на подземный бассейн артезианской воды. Его запасы были настолько велики — полтора миллиарда кубометров, что могли бы в течение длительного времени снабжать питьевой водой не только Актюбинскую область, но и соседние регионы и даже российскую Астрахань.

«Кого содержит народ?» — Депутаты мажилиса возмутились уровнем зарплат топ-менеджмента некоторых госкомпаний. На конкретном примере. АО “Астанаэнергосервис” ничего не производит, а лишь управляет энергопредприятиями, однако расходы на содержание компании, чье руководство получает зарплату 1,5 млн тенге, неминуемо отражаются на тарифах. Об этом в среду на пленарном заседании мажилиса заявила парламентарий Меруерт КАЗБЕКОВА. Она зачитала запрос на имя министра национальной экономики Руслана ДАЛЕНОВА. По мнению депутата, необходимо немедленно сократить ряд госпредприятий столицы.

«С коррупцией боремся, а жезлы не вернём» — На вопросы читателей ответил заместитель председателя комитета административной полиции МВД Алибек КЕНИСПАЕВ — Что же касается вопросов противодействия коррупционным проявлениям, следует отметить, что за последние несколько лет в этом направлении принят комплекс мер. Законом “О дорожном движении” запрещена беспричинная остановка: теперь сотрудник полиции может остановить машину только по основаниям, которые четко оговорены в статье 52 этого закона. К примеру, если водитель нарушает ПДД, автомобиль находится в розыске. Кроме того, осуществлен переход на автопатрулирование, сокращено количество нарядов патрульной полиции. Все эти меры направлены на устранение причин, способствующих коррупции.

CARAVAN . KZ . «Проезд кортежа дорогих внедорожников с выпускниками военной школы: как их защищают» — Эпатажный проезд кортежа дорогих внедорожников “Gelandewagen” с учениками выпускного 11-го класса Республиканской военной школы-интерната им. Бауыржана МОМЫШУЛЫ, конечно же, не прошел незамеченным. После того как откровенный ролик попал в социальные сети и наделал много шума из ничего, министр обороны Нурлан ЕРМЕКБАЕВ снял с высоких должностей все руководство РВШИ. Невзирая на былые заслуги старших офицеров и их искреннее прошение о помиловании.

KAPITAL . KZ . «Что происходит на бирже МФЦА?» — Для инвесторов и эмитентов разделение фондового рынка одной страны между двумя площадками несет неудобства, поэтому бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE) лучше всего действовать согласованно. Это поможет разбудить рынок капитала, заметил в разговоре с корреспондентом «Капитал.kz» руководитель по развитию финансовых рынков AIX Тимур АБУШКИН. Он также рассказал, на что делает ставки биржа МФЦА в своей работе и к каким секторам AIX инвесторы проявляют активный интерес.

«Вячеслав Локшин: Продажу лекарств по рецептам нужно вводить постепенно» — С 1 июня правила игры на рынке по продаже лекарственных средств изменились. Во многих аптеках перестали свободно продавать рецептурные препараты. Между тем, не исключено, что эта ситуация может спровоцировать огромные очереди в больницах, а самое главное – человек может не получить нужное лекарство вовремя. Корреспондент поговорил с главой Ассоциации международных фармацевтических производителей в РК Вячеславом ЛОКШИНЫМ о том, насколько новая инициатива адекватна.

FORBES . KZ . «Системный сбой: сотни аграриев Казахстана лишились доступа к господдержке» — Это произошло после перевода процедуры подачи заявок в электронный формат. Восстановление возможности пользоваться бюджетными субсидиями обходится в кругленькую сумму. По задумке Минсельхоза РК, система Qoldau должна была объединить два десятка программных продуктов и обеспечить аграриям Казахстана доступ к различным цифровым сервисам. При этом основным из них стала подача электронных заявок на получение государственной поддержки.

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