Курс доллара продолжил снижение в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 20 июня. КазТАГ – Курс доллара США в четверг относительно данных за среду продолжил снижение в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т381,2, а продажи – Т382,7.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют в среднем покупают по Т381,5, а продают по Т383,2.

В Шымкенте в обменниках средняя цена покупки $1 составляет Т382,4, а продажи – Т383,7.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на четверг, составляет Т382,38.

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