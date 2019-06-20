Нур-Султан. 20 июня. КазТАГ – Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана в четверг, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть республики находится под влиянием антициклона, где ожидается погода без осадков, лишь на западе и северо-западе с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра, на севере местами – туман», — сообщили синоптики.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 5-10 м/с. Температура днем +22+24, ночью +7+9.

В Алматы переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 13 м/с. Днем +27+29, ночью +15+17.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +30+32, ночью +15+17.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 м/с, днем местами шквал. Днем +19+24, ночью +7+12.

В Алматинской области в горах и предгорьях ожидается кратковременный дождь с грозой, местами ожидается ветер 15-22 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +24+29, ночью +13+18.

В Актюбинской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, ветер 15-22 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +12+17.

В Жамбылской области днем местами ожидается ветер 15-22 м/с. Температура днем +30+35, ночью +14+19.

В Костанайской области днем местами ожидаются небольшой кратковременный дождь с грозой, ветер 15-22 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +8+13.

В Акмолинской области ночью и утром ожидается туман. Температура днем +20+25, ночью +6+11.

В Павлодарской области ночью и утром ожидается туман. Днем +20+25, ночью +7+12.

В Атырауской области местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, днем ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +30+35, ночью +18+23.

В Мангистауской области местами днем ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +20+25.

В Западно-Казахстанской области ночью местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами днем ожидается сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +27+32, ночью +12+17.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +17+22.

В Туркестанской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +33+38, ночью +13+18.

В Карагандинской области днем +20+25, ночью +5+10.

В Восточно-Казахстанской области температура днем +22+27, ночью +5+10.

«В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики значительных изменений не ожидается, будет наблюдаться колебание уровня воды. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.