Прирост добычи нефти в Казахстане будет осуществляться за счет трех крупных проектов – минэнерго

Астана. 20 июня. КазТАГ – Владимир Радионов. Прирост добычи нефти в Казахстане будет осуществляться за счет трех крупных проектов, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

«В долгосрочной перспективе основной прирост добычи нефти будет осуществляться за счет трех крупных проектов (месторождений Кашаган, Тенгиз и Карачаганак – КазТАГ), составляющих 60% от общей добычи», — сказал Бозумбаев на отчетной встрече с населением в четверг.

По его словам, после ремонта на месторождении Кашаган, прошедшем с 14 апреля по 19 мая, добыча выросла до рекордных 400 тыс. барр в сутки, хотя выйти на этот уровень планировалось только в конце текущего года.

«Вместе с тем, с целью полного раскрытия потенциала Кашагана мы ожидаем от партнеров до конца года определиться со стратегией полномасштабного освоения. По освоению близлежащих морских блоков месторождений Каламкас-море и Хазар по принципу синергии партнерами изучаются варианты совместного освоения также до конца года. В целом, улучшена привлекательность инвестиций в геологоразведку на море. Преференции в Налоговом кодексе создали для этого условия. Поэтому в среднесрочной перспективе мы ожидаем активизацию таких морских проектов, как Исатай, Абай, Женис, Актоты и Кайран», — добавил Бозумбаев.

На месторождении Тенгиз, по его словам, в текущем году ожидается достичь показателей добычи в 29 млн тонн, а после реализации проекта будущего расширения в 2024 году объем добычи ожидается увеличить до 39 млн тонн в год.

«Построен новый порт на Каспии (порт Прорва), ведется строительство завода третьего поколения и объектов закачки сырого газа, системы сбора нефти, бурение скважин. При общей стоимости проекта около $37 млрд, $12 млрд – это казахстанское содержание. Сегодня сумма закупленных у отечественных предприятий товаров, работ и услуг составляет $7 млрд», — уточнил министр.

Что касается месторождения Карачаганак, там может произойти снижение добычи в силу роста «газового фактора».

«Поэтому здесь стоит ряд задач, над которыми мы работаем совместно с партнерами: строительство объектов в рамках проектов продления уровня добычи в объеме 11-12 млн тонн в год на долгосрочный период (5-й магистральный трубопровод, 4-й компрессор обратной закачки; проекты по снятию производственных ограничений по газу); по проекту расширения этапа 1 (ПРК-1) завершение базового проектирования. Это позволит не снижать темп добычи на месторождении в долгосрочной перспективе», — резюмировал Бозумбаев.

По данным минэнерго, за пять месяцев текущего года объем добычи нефти составил 36,5 млн тонн, по трем крупным проектам – 21,7 млн (Кашаган – 4,24 млн тонн, Тенгиз – 12,48 млн тонн, Карачаганак – 4,97 млн тонн. В текущем году объем добычи нефти ожидается на уровне 89 млн тонн.