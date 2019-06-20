В Казахстане наблюдается перепроизводство бензина

Астана. 20 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Производство бензина в Казахстане превышает внутреннее потребление, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

«В результате завершения модернизации с начала года на рынке наблюдается профицит по отечественным бензину АИ-92 и АИ-95. Производство бензинов на 20-30% превышает внутреннее потребление», — сказал Бозумбаев на отчетной встрече с населением в четверг.

При этом он отметил, что в связи с этим в стране наблюдается снижение цен на бензин.

«В связи с чем сегодня по республике наблюдается снижение розничных цен на бензин АИ-92 в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 6,9% до Т147,6 за 1 литр. Стоимость АИ-95/96 также снизилась – на 3,8%, до Т168,6 за 1 л; стоимость АИ-98 – на 3,4% за год, до Т185,9 за 1 л. С начала текущего года цена на летнее дизельное топливо снизилась на 1%, до Т191,8 за 1 литр», — отметил министр.

По его словам, в связи со сложившейся ситуацией с июня открыт экспорт бензина за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Профицит автобензинов на внутреннем рынке с начала года приводил к затовариванию нефтеперерабатывающих заводов. Это вело к вынужденному снижению переработки нефти и, соответственно, к риску снижения производства других видов нефтепродуктов – дизельного топлива, авиакеросина (по ним профицит отсутствует). Поэтому министерством были приняты необходимые нормы для защиты внутреннего рынка от неконтролируемого импорта и совместно с министерством национальной экономики снижена экспортная таможенная пошлина на светлые нефтепродукты (с целью стимулирования экспорта). Экспорт бензина за пределы таможенной территории ЕАЭС открыт c этого месяца (июня)», — добавил Бозумбаев.

При этом он отметил, что объемы экспорта ожидаются в пределах 60-70 тыс. тонн по АИ-92, 10-15 тыс. тонн – по Аи-95, в настоящий момент ведется работа по заключению договоров с зарубежными контрагентами по поставкам казахстанского бензина.