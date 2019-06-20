Сменился зампред АДГСиПК

Нур-Султан. 20 июня. КазТАГ – Сменился заместитель председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСиПК), сообщает пресс-служба президента Казахстана.

«Распоряжением главы государства Бектенов Олжас Абаевич освобожден от должности заместителя председателя АДГСиПК. Распоряжением главы государства Жазыкбаев Дархан Медегалиулы назначен заместителем председателя АДГСиПК», — сообщили в Акорде в четверг.

Бектенов занимал пост замглавы ведомства с июня 2018 года.

О Жазыкбаеве известно, что он работал старшим инспектором департамента кадровой работы, старшим инспектором по особым поручениям, начальником отдела кадров академии МВД РК, заместителем заведующего административным отделом аппарата сената, заведующим отделом кадровой работы и защиты государственных секретов сената.