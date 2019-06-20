Освобожденный из плена в Сирии 19-летний житель ЗКО осужден на восемь лет

Алматы. 20 июня. КазТАГ – Освобожденный из плена в Сирии 19-летний житель Западно-Казахстанской области Абай Хамзулинов осужден на восемь лет, сообщает «Уральская неделя».

«Суд признал Абая Хамзулинова виновным по части 2 статьи 257 «участие в террористических организациях» и приговорил его к восьми годам колонии общего режима», — огласила в четверг приговор судья Уральского городского суда Найля Джунусова.

Отмечается, что в январе 2019 года Хамзулинов был освобожден сотрудниками Красного креста из плена в Сирии.

«Сразу по прибытию на родину, парня поместили в изолятор временного содержания и завели на него уголовное дело по статье «Участие в террористической организации». По версии следствия, Абай Хамзулинов принимал участие в операциях группировки ИГИЛ», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Хамзулинова в Сирию вывезли родители, когда тот был еще ребенком.

«Мы не согласны с решением суда, ведь Абай ни в чем не виноват. Он никогда не участвовал в военных действиях и не организовывал теракты. Все, что было у следствия в доказательной базе – это то, что Абай был в Сирии в военном лагере, куда его заставили пойти», — заявила сестра осужденного Сауле Курьян после суда.

В Сирию в 15-летнем возрасте, как отмечается, Хамзулинов попал через Турцию.

«Причиной поездки в Сирию стали религиозные взгляды отца семейства. Кроме Абая в семье есть и младшая сестра. Мама Абая вместе с его сестренкой оставались в Турции, а отец забрал сына и пересек границу с Сирией. Через год, когда ему исполнилось 16, мальчика забрали в военный подготовительный лагерь для детей на территории Сирии. Это обязательное условие для всех подростков, говорят родственники Абая. Через год подросток бежал оттуда и попал в плен к курдам», — сказано в сообщении.

По словам родных, из плена парень писал письма правительству Казахстана, в Красный Крест, чтобы его освободили.

«Он хотел вернуться в Казахстан, к родным. И хотя у него была возможность уехать в Европу или Америку, он выбрал родину. Братишка даже подумать не мог, что, пережив такие потрясения и вернувшись, наконец, на родину в 18 лет, тут его посадят», — сказала Курьян.

Родные просили суд переквалифицировать статью на 260 (прохождение террористической или экстремистской подготовки) УК РК.

«Мы признаем, что он проходил подготовку, но участия в терактах Абай не принимал. Теперь его осудили на восемь лет. Хотя, с ним из Сирии приехали мужчины, которых осудили по трем статьям на тот же срок. Суд не захотел нас услышать», — подчеркнула Курьян.

Сейчас родные намерены оспаривать решение суда первой инстанции и подавать апелляционную жалобу в областную коллегию.

«В настоящее время все члены семьи Абая находятся в Казахстане. Его отец находится под стражей и привлекается к уголовной ответственности по обвинению в терроризме и экстремизме», — говорится в сообщении.