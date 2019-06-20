Алматы. 20 июня. КазТАГ — США начали расследование причастности Deutsche Bank к отмыванию денег, сообщает Reuters.

«Федеральные власти США ведут расследование того, соблюдает ли Deutsche Bank AG законы, направленные на пресечение отмывания денег и других преступлений. Расследование включает проверку обработки в Deutsche Bank так называемых сообщений о подозрительной деятельности, которые его сотрудники готовили в связи с возможными незаконными операциях, в том числе связанными с зятем президента Дональда Трампа и старшим советником Джаредом Кушнером», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что расследование в отношении Deutsche Bank является одним из нескольких отдельных, но частично пересекающихся правительственных проверок того, как нелегальные денежные средства проходят через финансовую систему США.

Как сообщается, расследование ведется и в отношении нескольких других банков.

По информации издания, ранее в этом месяце группа демократов сената США призвала Федеральную резервную систему (ФРС) расследовать отношения Deutsche Bank с Трампом и Кушнером.