Алматы. 20 июня. КазТАГ — Ботанический сад закроют на четыре месяца в Алматы, передает корреспондент агентства.

«На начальном этапе проекта мы надеялись, что удастся оставить сад открытым для посетителей на протяжении всей реконструкции, но после консультаций с Институтом ботаники и фитоинтродукции, оценив все риски, пришли к пониманию, что в нынешних условиях невозможно гарантировать комфорт и безопасность пребывания посетителей на его территории. Огородить зоны реконструкции так, чтобы исключить возможный вред здоровью, также неосуществимо. Особую озабоченность, конечно, вызывают дети, которые приезжают в сад целыми группами. Поэтому, чтобы избежать возможных несчастных случаев, принято решение закрыть сад на период ведения интенсивных работ с 1 июля по 1 ноября», — прокомментировал директор Фонда Булата Утемуратова Марат Айтмагамбетов.

Также он извинился перед горожанами и гостями Алматы за временные ограничения.

Как сообщается, в настоящее время в Ботаническом саду приступили к реализации запланированных и согласованных с общественностью реконструкционных мероприятий, на проведение земляных и инженерно-технических работ получены все необходимые разрешения.

Так, на территории сада ведутся дорожные работы (мощение, прокладка сети прогулочных тропинок, засыпка экологических дорожек, кладка гранитной брусчатки), начато строительство входных павильонов (подготовка котлована, бетонные работы), продолжаются инженерно-технические работы по созданию системы полива и орошения (укладка арыков), разводка электрических сетей и монтаж систем освещения и видеонаблюдения. В зонах реконструкции проходят земляные работы с привлечением крупногабаритной и тяжеловесной строительной техники. Такие условия на территории сада могут быть небезопасны для посетителей, особенно для детей, учитывая наплыв детских групп в период летних каникул.

Напомним, реконструкция Главного ботанического сада Алматы была начата в 2018 году.