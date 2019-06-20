Экспертное мнение: Рост оптовых цен на бензин в РФ должен заставить РК форсировать переговоры по экспорту

Алматы. 20 июня. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Рост оптовых цен на бензин в России и возможный рост розничных цен должны заставить профильное ведомство в Казахстане форсировать переговоры по экспорту бензина, считает независимый казахстанский аналитик нефтегазового рынка Сергей Смирнов.

«Что касается влияния возможного роста розничных цен на бензин в России на Казахстан, то здесь не все так просто, как кажется на первый взгляд. После модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Казахстане и выхода их на полную мощность с сентября 2018 года образовался довольно приличный профицит высокооктанового бензина. Поэтому вопрос экспорта продукции на близлежащие рынки встал перед республикой в полный рост», — прокомментировал Смирнов для МИА КазТАГ сообщение Федеральной службы государственной статистики (Росстат) России о том, что в мае оптовые цены на бензин выросли на 17,5%.

Но еще с осени прошлого года, продолжает эксперт, министерство энергетики никак не может договориться с Кыргызстаном об экспорте 200-300 тыс. тонн бензина.

«Откровенно говоря, это небольшие объемы, но и по ним министр энергетики Канат Бозумбаев уже много раз обещал начать практические переговоры с Бишкеком, но воз и ныне там. По самым последним данным, Казахстан планирует начать экспорт бензина в Кыргызстан в начале июля текущего года. Но, безусловно, это еще не факт», — отметил собеседник агентства.

В то же самое время, дополнил спикер, пока Казахстан никак не может договориться с Кыргызстаном по экспорту бензина, растут поставки в соседнюю республику контрафактного топлива.

«Причем, львиная доля этой продукции имеет казахстанское происхождение», — подчеркнул Смирнов.

На вопрос, почему так резко – на 17,5% – выросли оптовые цены на бензин в мае в России, эксперт ответил, что «имеется прямая взаимосвязь между ценами на нефть и ценами на бензин».

«Чтобы понять суть происходящего, нужно вернуться на месяц назад – в апрель. Тогда биржевая цена барреля нефти марки Brent стоила порядка $74 и как раз с этого уровня упала до примерно $61,8. То есть, имеется очевидный тренд падения цены на сырую нефть, что обусловлено, во-первых, большими коммерческими запасами нефти в США и, во-вторых, ростом объемов добычи сланцевой нефти», — заметил собеседник агентства.

При этом спикер акцентировал внимание на росте добычи нефти в США и отсутствии на сегодняшний день подвижек в сторону роста цен на нефть.

«По данным управления аналитической информации США, в 2018 году страна добывала 11,5 млн барр нефти в сутки, тогда как в 2019 году выйдет на уровень 12,3 млн барр/сутки. Безусловно, некоторая коррекция цен на нефть после атаки танкеров в Оманском заливе произошла. Нефть подорожала примерно на 3%, однако никакого тренда на уверенный рост цен не наблюдается, и потому цены на нефть находятся на уровне $61-62/барр», — констатировал Смирнов.

По его мнению, сегодня рынок ждет решения стран ОПЕК+ (Организация стран-экспортеров нефти и страны, не входящие в ОПЕК, но подписавшие договор о сокращении объемов добычи).

«Вспомним, что в декабре 2018 года они договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн барр/день в первой половине 2019 года. Таким образом, страны-производители нефти надеялись удержать цены на высоком уровне. В частности, страны ОПЕК снизили уровень добычи на 800 тыс. барр/сутки, страны, не входящие в картель — на 400 тыс. барр/сутки. Но ситуация изменилась, и сейчас Россия не желает продлевать соглашение о сокращении добычи нефти. Если ОПЕК+ не сможет продлить соглашение о снижении добычи нефти, то цены покатятся вниз, если продлят, то вверх», — уверен эксперт.

Вместе с тем, собеседник агентства указал, что ситуация с ценами на бензин в России имеет много схожего с ситуацией с ценами на бензин в Казахстане.

«Понятно, что вслед за ростом оптовых цен на бензин в России повысятся цены и в рознице. Это можно проследить и на примере Казахстана. У нас министерство энергетики устанавливает предельные цены для розницы, а оптовые цены между тем растут и, тем самым, подпирают розничные цены. И тогда операторы автозаправочных станций обращаются в правительство с просьбой повысить предельные цены, так как не хотят реализовывать бензин себе в убыток. Затем правительство повышает предельные цены, а вместе с ним подрастают и оптовые цены. В России происходит примерно то же самое, но уже по обратной схеме. Сначала подрастают оптовые цены, а вслед за ними – розничные», — подметил спикер.

По его словам, затоваривание бензином в Казахстане происходит не в первый раз.

«Помните, когда Россия перешла на Евро-4 и Евро-5, одновременно запретив на внутреннем рынке топливо категории Евро-3. Тогда в Казахстане и произошло затоваривание бензином и цены на него упали», — напомнил Смирнов.

Сегодня, пояснил эксперт, ситуация очень напоминает тогдашнюю.

«Бензина производим много, хранилища забиты, а официальный экспорт не налажен. Из-за чего в январе-феврале 2019 года Казахстан был вынужден сократить объемы производства бензина», — уточнил собеседник агентства.

Впрочем, утверждает спикер, сам топливный рынок в Казахстане разбалансирован.

«Так более дешевое в производстве дизельное топливо стоит Т193/литр, а высокая цена обусловлена, с одной стороны, незаинтересованностью НПЗ производить более дешевое в производстве дизельное топливо, с другой стороны, недостаточными объемами производства дизельного топлива. Если мы не сможем наладить экспорт бензина, то будем вынуждены сокращать переработку, и цены на бензин будут снижаться. Если же экспорт бензина будет налажен, то освободим хранилища при НПЗ и нефтебазы, и в дальнейшем сможем наращивать переработку», — резюмировал Смирнов.

Напомним, ранее Росстат сообщил, что в мае оптовые цены на бензин в России выросли на 17,5%.

«В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: конденсат газовый стабильный – на 18,0%, бензин автомобильный – на 17,5%, газы нефтяные прочие, не включенные в другие группировки – на 11,8%, пропан и бутан сжиженные – на 8,4%, битумы нефтяные строительные – на 5,7%, кокс нефтяной – на 5,0%, битумы нефтяные дорожные – на 4,5%, битумы нефтяные кровельные – на 3,7%», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Росстата.