Нур-Султан. 20 июня. КазТАГ – Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реализации своих предвыборных обещаний, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении плана действий по реализации его предвыборной платформы «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» и предложений, полученных от граждан республики в ходе общенациональной акции «Бірге», — сообщили в Акорде в четверг.

Как заявили в пресс-службе, указ направлен «на обеспечение своевременного исполнения всех задач по социально-экономическому и политическому развитию Казахстана, изложенных в предвыборной платформе президента, с закреплением конкретных сроков и ответственных госорганов».

«В план действий включены меры по модернизации судебной системы, усилению общественного контроля над деятельностью полицейской службы, совершенствованию государственной службы, усилению подотчетности и подконтрольности обществу квазигосударственного сектора, устранению барьеров для конкуренции и недопущению злоупотреблений со стороны монополистов, установлению единых стандартов гарантированного объема социальной поддержки граждан, защите их финансовых интересов, а также ряд других мероприятий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по вопросам, носящим комплексный и долгосрочный характер, предполагающим межведомственное взаимодействие, госорганами будут утверждены отдельные дорожные карты, «к разработке которых будет привлекаться экспертное сообщество».

«Данные документы будут регламентировать конкретную последовательность действий, показатели конечного результата и сроки выполнения поставленных главой государства задач. Контроль исполнения плана возлагается на администрацию президента», — добавили в Акорде.

Напомним, 9 июня в Казахстане состоялись президентские выборы, которые прошли на фоне многочисленных нарушений на избирательных участках и массовых задержаний митингующих в Нур-Султане и Алматы. Победителем объявлен действующий президент Токаев, инаугурация которого прошла 12 июня.