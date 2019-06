Какие выгоды может сулить избавление от нефтяной зависимости в экономике жителям Жанаозена?

Хорошее, казалось бы, дело – осуществление наблюдения за выборами и проведение интервью с выездом на место. Но возникают вопросы

Издание EURACTIV опубликовало статью руководителя Совета Европейской политики соседства Самуэля Довери Вестербю под названием «Kazakhstan’s electoral mood calls for more ties with Europe» — «Электоральные настроения Казахстана подразумевают требование в пользу расширения связей с Европой».

В предисловии к ней говорится так: «Совет Европейской политики соседства (European Neighbourhood Council — ENC) провел серию интервью по поводу недавних президентских выборов, выявив запрос на осуществление дальнейших реформ с целью избавления от нефтяной зависимости в экономике и дальнейшее углубление связей с Европейским Союзом (ЕС)», — пишет Самуэль Довери Вестербю».

На избирательном участке во время президентских выборов в Нур-Султане, Казахстан, 9 июня 2019 года. (Фото: Igor Kovalenko/EPA/EFE)

Далее в самой статье излагается следующее: «Победа Токаева за явным преимуществом была вполне ожидаема — в преддверии назначенных на 9 июня выборов ОБСЕ (членом которой является Казахстан) посредством обнародования доклада миссии БДИПЧ по оценке потребностей заблаговременно выразила серьезную обеспокоенность в связи с тем, как формировались избирательная среда и выборный процесс.

ENC осуществлял наблюдение за выборами и проводил интервью с выездом на место на 7 из 35 избирательных участков в Жанаозене, небольшом деиндустриализированном нефтяном городке, расположенном неподалеку от побережья Каспийского моря.

Результаты собеседований очевидным образом выявили наличие в стране запроса на осуществление дальнейших реформ с целью избавления экономики от нефтяной зависимости и дальнейшее углубление связей с Европейским Союзом, крупнейшим торговым партнером Казахстана».

Хорошее, казалось бы, дело – осуществление наблюдения за выборами и проведение интервью с выездом на место или же, иначе говоря, выборочного экзит-пола (опроса на выходе из избирательных участков) европейской организацией. Но возникают вопросы. Во-первых, почему такая акция проводилась организацией под громким названием Совет Европейской политики соседства не в крупных городах или густонаселенных районах Казахстана, а в отдаленном небольшом городке находящейся на крайнем западе страны малонаселенной области? Во-вторых, какие выгоды может сулить избавление от нефтяной зависимости в экономике жителям Жанаозена, который-то в свое время как город возник и сформировался исключительно в силу необходимости восполнения потребностей нефтяной или, вернее, нефтегазовой промышленности?

Готовых ответов на них нет. Но в связи с их возникновением хотелось бы обратить внимание на такие обстоятельства. Сейчас уже известно то, что самые высокие показатели протестных настроений отмечаются в Западном Казахстане, в состав которого входит и Мангыстауская область. И там воспринимавшийся как кандидат от оппозиции Амиржан Косанов набрал наибольшую долю своих голосов. На это же, кстати, обращал особое внимание бывший премьер-министр РК Акежан Кажегельдин, ныне проживающий за границей. Даже по официальным данным ЦИК, в Мангистауской области Амиржан Косанов набрал наибольшую для себя долю голосов (32,73 процента, или 86 958 избирателей), а Касым-Жомарт Токаев – наименьшую долю (55,52 процента, или 147 495 голосов). И вот с таким электоратом в западном регионе страны структуры и эксперты из дальнего зарубежья, похоже, начинают работать конкретно и непосредственно. Это – первый вывод.

А теперь перейдем ко второму выводу. Речь о том, что может или могло бы дать избавление от нефтяной зависимости в экономике жителям Жанаозена. Полуостров Мангыстау, плато Устюрт и вообще северо-восточная прикаспийская зона от границ современного Узбекистана и Туркменистана до района среднего и нижнего течения реки Эмба содержат, по меньшей мере, порядка 90 процентов открытых и подтвержденных запасов нефти современного Казахстана. Для города Жанаозена, являющегося одним из центров нефтедобычи во всем этом обширном районе, избавление от нефтяной зависимости – это все равно, что рубить сук, на котором он держится. Если такое только начнет происходить, социальное недовольство и протестные настроения резко пойдут в рост. Как говорится, делайте общее заключение сами.

