В Алматы более 16 тыс. частных домов временно будут отключены от газоснабжения

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Алматы. 20 июня. КазТАГ — В Алматы более 16 тыс. частных домов временно будут отключены от газоснабжения, сообщает Газовая служба Алматы.

«С 24 июня по 5 июля в связи со строительством транспортной развязки по адресу пр. Рыскулова – Кульджинский тракт будет отключение газоснабжения в жилых домах и объектах в количестве 16 073 вводов частного сектора, 675 вводов коллективного сектора», — говорится в сообщении в четверг.

Также сообщается, что газоснабжение отключат в 134 промпредприятиях, расположенных в квадрате пр. Райымбека – ул. Суюнбая – ул. Б.Хмельницкого – ул. Бухтарминская – ул. Котырбулак – ул. Халиуллина – Талгарский тракт.

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