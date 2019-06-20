Алматы. 20 июня. КазТАГ — Экс-президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по обвинению в коррупции и злоупотреблении служебным положением, сообщает агентство France Press.

«Экс-президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по обвинению в коррупции и злоупотреблении служебным положением после того, как его апелляция с просьбой не передавать дело в суд, была отклонена», — говорится в сообщении.

При этом поясняется, что кассационный суд, который выносит решения по вопросам права, признал правомерным судебное разбирательство по делу Саркози, а также его адвоката Тьерри Херцога и бывшего судьи Гилберта Азиберта.

Как сообщается, уголовное дело Саркози будет передано в уголовный суд, судебные слушания начнутся в ближайшие месяцы в Париже, хотя точная дата еще не назначена.

Издание напоминает, что Саркози станет вторым экс-президентом Франции, представшим перед судом.

«64-летний Саркози не первый экс-президент Франции, который окажется на скамье подсудимых – его предшественник Жак Ширак был приговорен к двум годам условно в 2011 году за растрату и неправомерное использование государственных средств во время своего пребывания на посту мэра Парижа. Но впервые в истории современной Франции бывший глава государства предстанет перед судом по обвинению в коррупции», — отмечается в публикации.

По информации издания, обвинения в злоупотреблении служебным положением основаны на прослушке разговоров между Херцогом и Азибертом, произведенной в рамках расследования подозрений в незаконном получении Саркози денег на свою президентскую кампанию 2007 года от наследницы бьюти-империи L’Oreal Лилиан Беттенкур.

«Следователи подозревают, что Саркози и его адвокат пытались получить информацию о ходе расследования, в обмен на которую Саркози предлагал Азиберту высокооплачиваемую должность в Монако. Расследование также показало, что Саркози и Херцог часто общались по мобильным телефонам, зарегистрированным на фальшивые имена, – телефон Саркози был зарегистрирован на имя Пола Бисмута. Обвинения в получении денег от Беттенкур с Саркози были сняты в 2013 году, и он утверждал, что не должен быть привлечен к суду, поскольку Азиберт так и не получил должность в Монако. Но следователи считают, что сделка состоялась, потому что Саркози и его адвокат узнали, что их телефоны прослушиваются», — поясняется в сообщении.

В свою очередь защитники Саркози, ссылаясь на постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), утверждают, что такие записи телефонных разговоров могут использоваться только против адвокатов, а не их клиентов.

В 2014 году Саркози стал первым бывшим президентом Франции, который был взят под стражу на предварительном этапе расследования. В прошлом месяце Верховный суд отклонил апелляцию Саркози, направленную на то, чтобы избежать еще одного судебного разбирательства, связанного с обвинениями в незаконном финансировании кампании 2012 года. Сторона обвинения утверждает, что Саркози потратил почти 43 млн евро на предвыборную кампанию – почти вдвое больше установленного законом лимита в 22,5 млн евро благодаря использованию поддельных счетов. Он отверг обвинения, сказав, что ему не было известно о мошенничестве со стороны руководителей пиар-компании Bygmalion, которые входят в число 13-ти подозреваемых, которые также могут предстать перед судом. Саркози также было предъявлено обвинение по обвинению в том, что он принял миллионы евро от покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи на свою первую президентскую кампанию в 2007 году. Франко-ливанский бизнесмен Зиад Такиеддин подтвердил, что доставил три чемодана с 5 млн евро в 2006 и 2007 годах Саркози, который в то время был министром внутренних дел.