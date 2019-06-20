Алматы. 20 июня. КазТАГ — В редакцию газеты «Уральская неделя» проникли воры, сообщает Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз».

«В редакцию газеты «Уральская неделя» проникли воры. (…) Из разговора с журналистом Марией Мельниковой выяснилось, что около 04.00 в офисе сработала сигнализация. Сотрудники охраной фирмы были на месте уже через 2 мин., но никого не застали. Редактор газеты Лукпан Ахмедьяров, приехав в редакцию, осмотрел помещение, но видимых признаков ограбления не заметил, поэтому он закрыл входные двери и разбирательство решили оставить до утра. Утром, придя на работу, Мария Мельникова обнаружила пропажу своего ноутбука», — говорится в сообщении в четверг.

По словам Мельниковой, воры не взяли из редакции ничего, кроме ее ноута, «хотя здесь были и другие компьютеры, фотоаппараты, словом, куча всякой техники».

«Никто не пытался вскрыть бухгалтерию и не забрал вещи других сотрудников. Я предполагаю, что целью воров был конкретно мой ноутбук, вернее, информация, которая в нем. И у меня даже есть конкретное предположение, что именно было нужно похитителям. Дело в том, что я недавно вернулась из командировки, в которой собирала материалы для журналистского расследования. Тему я озвучивать не хочу, но уверена, что те, кто проник в редакцию, сделали это именно из-за этой информации», — рассказала журналист.

Как сообщается, сейчас на месте работают полицейские, они проводят осмотр места преступления и опрашивают сотрудников газеты.