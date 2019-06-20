В сенате против передачи Института космической техники и технологий холдингу «Зерде»

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Нур-Султан. 20 июня. КазТАГ – В сенате против передачи ДТОО «Институт космической техники и технологий» в АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

«Передача института в ведение холдинга «Зерде» может привести к утере технологического и кадрового потенциала института, имеющегося в настоящий момент, и, как следствие, к утере головного научно-исследовательского института космической отрасли Казахстана», — заявил в четверг сенатор Талгат Мусабаев.

По его мнению, для курирования института в вопросах разработки космической техники и технологий в холдинге «Зерде» «отсутствуют ученые и специалисты, компетентные в сфере разработки космической техники и технологий».

«Реорганизация института, коммерческая его деятельность не должны развиваться в ущерб космической отрасли. Исходным в этом вопросе должно оставаться его предназначение – научно-технологическое обеспечение создания космической техники и технологий, в связи с чем профильному министерству рекомендовано сохранить действующую структуру института», — заявили в сенатском комитете по международным отношениям, обороне и безопасности.

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