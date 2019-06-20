Алматы. 20 июня. КазТАГ – Завод стоимостью Т1 млрд по производству соков и энергетиков открылся в Шымкенте, сообщает пресс-служба акима города.

«Сегодня в Шымкенте открылся завод по производству энергетических напитков и соков. Стоимость предприятия, расположенного в индустриальной зоне «Тассай», составляет Т1 млрд. ТОО «Болашақ-7» планирует производить 35 млн штук напитков и соков по 14 видам», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что предприятие, получившее поддержку в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020», «оснащено современным оборудованием».

«Здесь будет использоваться местное сырье. На заводе создано 150 рабочих мест. Продукция завода будет реализовываться не только в Шымкенте, но и в других регионах Казахстана, а также экспортироваться в Узбекистан и Кыргызстан. В этой связи намечается активно использовать возможности международного транспортного коридора и других средств транспортировки», — добавили в горакимате.